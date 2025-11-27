Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θανάσης Χατζόπουλος μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό έκανε τον απολογισμό του μιλώντας για όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 5.5 χρόνια.

Σε απολογισμό των πεπραγμένων του προχώρησε ο Θανάσης Χατζόπουλος μετά την επίσημη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο «ισχυρός άνδρας» του μπάσκετ παραδίδει τη σκυτάλη έπειτα από 5.5 χρόνια, όπου ηγήθηκε του συλλόγου και κάνει τον απολογισμό του μιλώντας για όλα σε μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο PAOK Sports Arena. Ακόμη αναφέρεται στους Ιβάν Σαββίδη και Αριστοτέλη Μυστακίδη, τους οποίους αποκαλεί «θηρία».

«Πριν 5,5 χρόνια έλαβα ένα τηλεφώνημα για το αν θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια συνάντηση για το μέλλον του μπάσκετ. Πήγα, είδα ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο και μετά την επιβεβαίωση του κ. Κατσαρή, τον οποίο ευχαριστώ δημόσια για την εμπιστοσύνη, αποφάσισα να αναλάβω την ομάδα.

Πολλοί με είπαν τρελό. Είπαν ότι πάω να αυτοκτονήσω. Είχαμε βρει ένα κανονικό χάος. Μέρες που εύχομαι να μην τις ξαναζήσει κανείς. Απλήρωτοι οι πάντες για μήνες, παλιοί παίκτες, όλοι να ζητούν, ένας πραγματικός εφιάλτης. Παρόλα αυτά, είπα ότι θα μπω να προσπαθήσω να σώζω ό,τι σώζεται» υποστήριξε αρχικά.

Και συνέχισε: «Μετά από 5,5 χρόνια αγώνα, παραδίδω την ομάδα, όπως υποσχέθηκα την πρώτη μέρα. Βρίσκεται στην 3η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, σαν να είναι πρώτη, 1η στον όμιλο της και στους 16 της ευρωπαϊκής διοργάνωσης που συμμετέχουμε.

Θα έρθει ένας ιδιοκτήτης, που μέχρι τις 15/1 έχει αναλάβει την υποχρέωση να ξεχρεώσει. Ο ΠΑΟΚ δε θα έχει να φοβάται τίποτα, με μια νέα διοίκηση που θα παλέψει για να κάνει ξανά τον αετό να πετά ψηλά.

Φεύγω με ήσυχη τη συνείδηση μου. Κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Μειώσαμε τα χρέη, ήρθε ο κόσμος στο γήπεδο, πήγαμε σε ένα ευρωπαϊκό τελικό, παλεύαμε σε κάθε αγώνα και ήρθε ένας ισχυρός επενδυτής. Μόνο σπαθιά δεν έχω καταπιεί, αν χρειαζόταν θα το έκανα και αυτό».

Ο Θανάσης Χατζόπουλος ακολούθως έσπευσε να ευχαριστήσει όλους όσους συνεργάστηκε τονίζοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αυτά τα 5.5 χρόνια. Παίκτες, προπονητές και να σταθώ κυρίως στην ομάδα που δουλέψαμε μαζί. Θα τους αναφέρω έναν-έναν ονομαστικά, για να ξέρει ο κόσμος ποιοι αγωνίζεται κάθε μέρα πίσω από τη σκηνή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πολύκαρπο Αρβανιτίδη, τον Μανώλη Σουανίδη, το γιατρό μας τον Ιωσήφ Γαβριηλίδη, το Μανώλη Βαλλιάνο, το «Βούδα» που φροντίζει όλους τους αθλητές, το γυμναστή μας τον Παναγιώτη Βασιλείου. Να πάω στους βοηθούς, τον Παντελή Μπούτσκο, τον Μπάμπη Καραΐσκο, τον Σταύρο Χατζηπέτρου. Ο Παντελής και ο Μπάμπης, όσο μπάσκετ ξέρουν, δεν το ξέρει η μισή Ελλάδα. Ο Μαρίνος Καρβουνάρης στα γραφεία, τρέχει για τα πάντα, η Νάντια Κλαδά στα εισιτήρια, ο Σωτήρης Σαρρίδης, ο Νίκος που βλέπετε όλα τα ωραία βίντεο. Τους αξίζουν πολλά μπράβο.

Στο αγωνιστικό, δε μπορώ να παραλείψω τον Βαγγέλη Μαργαρίτη και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, τον άνθρωπο που του έκοψα το μπάσκετ, τον Μιχάλη Γιαννακίδη. Σε ευχαριστώ που με άντεξες 5,5 χρόνια. Ναστάζια δεν έχω λόγια. Ό,τι ωραίο έχει γίνει είναι δικό της, μαζί με τον πιο επαγγελματία εκπρόσωπο Τύπου, τον Παναγιώτη Χορόζογλου. Δεν ξέρω χωρίς αυτή την ομάδα, τι θα είχαμε πετύχει. Τα υπόλοιπα λόγια είναι περιττά. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, φέτος έσπασαν κάθε ρεκόρ διαρκείας και δημιουργούν την ατμόσφαιρα που μόνο αυτοί μπορούν.

Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Τον πρώτο μου στυλοβάτη, τον Αντώνη Τσαλόπουλο, που εκτός από χορηγός, ήρθε σα μέλος της διοίκησης, να δώσει τον αγώνα μαζί μου. Είναι τόσοι πολλοί που μας στήριξαν, φοβάμαι μην ξεχάσω κανέναν Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο νέο ιδιοκτήτη και τη διοίκηση, εγώ θα έρχομαι με το διαρκείας μου και θα παρακολουθώ την ομάδα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσία του Νίκου Βεζυρτζή στη νέα σελίδα και όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα υποστηρίζοντας: «Το μόνο που με στεναχωρεί σε αυτήν τη διαδικασία, ήταν που κάποιοι φίλαθλοι μας δεν πίστεψαν ότι θέλουμε το καλό της ομάδας. Με τους ανθρώπους του κ. Μυστακίδη, με τον κ. Πετμεζά έχουμε πάνω από 20 χρόνια γνωριμίας. Περάσαμε όλη αυτήν τη διαδικασία, είναι λογικό να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά πάντα κοιτούσαμε πως να τις λύσουμε και να πάμε μπροστά.

Εγώ από την πλευρά μου, έπρεπε να διασφαλίσω τα πάντα. Μπορεί να υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, αλλά δεν ήταν με κακό σκοπό. Θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να σταματήσει αυτή η μάχη στα social media. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε από τις πιο τυχερές ομάδες στην Ελλάδα, έχουμε δύο «θηρία» στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πρέπει να σταματήσουμε τον καυγά και να στηρίξουμε την προσπάθεια. Για τον κ. Βεζυρτζή υπάρχει μεγάλος σεβασμός. Είναι ο πρόεδρος των προέδρων. Θα έχω μια συνεργασία μαζί του, εγώ τυπικά πρέπει να είμαι μέχρι 17/12, που θα εκλεγεί και επίσημα. Εμείς θα πούμε πως δουλεύαμε, μπορεί να διαλέξουν να δουλεύουν αλλιώς. Είναι ένας άνθρωπος αναγνωρισμένος από τον κόσμο του ΠΑΟΚ».

Όταν ρωτήθηκε για το αν μίλησε με τον ίδιο τον Τέλη Μυστακίδη, επισήμανε: «Δεν έχω μιλήσει με τον κ. Μυστακίδη, αν και το είχα επιδιώξει κάποιες φορές. Προχθές έλαβα ένα μήνυμα μέσω δικηγόρου, ότι θα επιθυμούσε να μπω στο επόμενο Δ.Σ., αλλά εγώ έχω κάνει τα πλάνα μου για τη ζωή μου και τη δουλειά μου. Δε θα μπορέσω να συνεχίσω στην ομάδα, πρέπει να αφοσιωθώ στην επιχείρηση μου». Για το διαδικαστικό της επόμενης ημέρας: «Σήμερα υπογράψαμε τα πιστοποιητικά της μεταβίβασής των μετοχών. Κάναμε την πρόσκληση της Γ.Σ. που είναι για τις 17/12, που θα οριστεί η νέα διοίκηση. Αυτή, θα έχει τα εγγυημένα χρήματα των χρεών στη διάθεση της, εκείνη θα προχωρήσει στην αποπληρωμή των χρεών. Στην καθημερινότητα, γνωρίζουμε ότι θα είναι ο κ. Βεζυρτζής, ο κ. Πετμεζάς, δε γνωρίζω ποιοι άλλοι θα είναι».

Σχετικά με το τι θα του λείψει περισσότερο έπειτα από την αποχώρηση του, παραδέχθηκε: «Νομίζω θα μου λείψουν περισσότερο τα παιδιά που συνεργαζόμασταν εδώ και 5.5 χρόνια. Ήμουν ο πρόεδρος, αλλά ήμουν και λίγο «μπαμπάς». Λίγο-πολύ νέα παιδιά, έτσι ένιωθα. Το δέσιμο μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Προσπαθούσα να περάσω και στους παίκτες, την έννοια της οικογένειας. Να δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα κοινό καλό. Δεν ξέρω πως θα μου φανεί, θα το δω στο ματς με τον Κολοσσό, που θα κάθομαι στη θέση μου και όχι στον πάγκο».

Για την πιο δυνατή στιγμή που κρατάει, είπε: «Ο ημιτελικός με τη Σολέ πέρσι, δε φεύγει ποτέ από το μυαλό μου. Θυμάμαι διάφορα παιχνίδια, αλλά αυτό είναι διαφορετικό και παραμένω σε αυτό. Η ένταση που είχε βγει σε όλους μας, η πίεση όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικά τα πρώτα χρόνια, δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει. Έρχονταν στιγμές που έλεγες δε θα τα βγάλω πέρα, να το κλείσουμε το μαγαζί. Αυτή η επιμονή, που δεν τα παρατάμε ποτέ, μας έφτασε εδώ. Συνειδητοποιώ ότι δεν ευχαρίστησα τον πρώτο άνθρωπο που πήρα τηλέφωνο να έρθει να με βοηθήσει, είναι αδελφός, ο Βασίλης Τριλυράκης...».