Η ΑΕΚ θέλει να κλείσει την υπόθεση του γκαρντ και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Τζιάν Κλαβέλ (31χρ., 1.93) για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής.

Εδώ και λίγες μέρες η ΑΕΚ έχει κλείσει το θέμα με την ενίσχυση στους forwards με την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος ήδη ανεβάζει ρυθμό για να είναι έτοιμος και στην επανεκκίνηση των υποχρεώσεων της Ένωσης.

Όπως σας έχει ενημερώσει το Gazzetta, η ΑΕΚ κινείται και για την απόκτηση ενός γκαρντ, με τον Τζιάν Κλαβέλ (31χρ., 1.93) να είναι κοντά, αφού η Ένωση είναι σε προχωρημένες επαφές μαζί του.

Ο γκαρντ από το Πουέρτο Ρίκο είναι ο παίκτης που έχει κυκλώσει ο Ντράγκαν Σάκοτα για να ισχυροποιήσει την περιφερειακή γραμμή του «δικεφάλου». Πρόκειται για έναν combo guard που μπορεί να κάνει τη διαφορά, καθώς είναι παίκτης με μεγάλη ποιότητα. Διεθνής με το Πουέρτο Ρίκο. Καλός σουτέρ και σκόρερ με εμπειρία στην Ευρώπη. Μπορεί να δώσει λύσεις στο «1» και το «2» και να προσαρμοστεί στα σχήματα του Σάλε.

Ο Κλαβέλ είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας καθώς το 2021 φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα με τον οποίο είχε 15.5 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 28.5 λεπτά σε 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στη Βάλτσεα. Σε τρεις αναμετρήσεις του ρουμανικού πρωταθλήματος είχε 11.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ, ενώ σε δύο παιχνίδια του FIBA Europe Cup σημείωσε 26.5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.5 τελικές πάσες.

Όταν είχε σκοράρει 45 πόντους κατά της ΑΕΚ

Στον δεύτερο μικρό τελικό του 2021 και στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Προμηθέα, ο Κλαβέλ είχε κάνει... παπάδες παρόλο που η Βασίλισσα πήρε τη νίκη με 113-101.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους και 18/31 σουτ, αφού η άμυνα της Ένωσης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τον σταματήσει. Μέτρησε 12/20 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 3/3 βολές σε μια απίθανη παράσταση!