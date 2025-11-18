Η ΑΕΚ δημοσίευεσε το πρώτο video από την προπόνηση του Γκρεγκ Μπράουν με τα «κιτρινόμαυρα».

Ο Γκρεγκ Μπράουν «έπιασε» δουλειά με τα κιτρινόμαυρα, με την ΑΕΚ να δημοσιεύει το πρώτο video από την ατομική του Αμερικανού το απόγευμα της Τρίτης (18/11).

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από την άφιξή του στη χώρα μας ο Μπράουν δεν έχασε χρόνο και φόρεσε την προπονητική εμφάνιση της ΑΕΚ, πραγματοποιόντας την πρώτη του ατομική.

Μαζί του στη «Sunel Arena», βρέθηκε και ο γυμναστής της «Ένωσης» Μίλαν Νίκολιτς, που τον καθοδήγησε για να ετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται, ενόψει του ντεμπούτο του.



