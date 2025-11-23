Τσαλμπούρης στο Gazzetta: «Κάποιες φορές η ήττα γίνεται συνήθεια»

Ο Πανιώνιος βρήκε την πρώτη του νίκη κόντρα στην Καρδίτσα με 107-105 στη Stoiximan GBL και την πρώτη του έπειτα από σερί 14 χαμένων αγώνων. Ο Γιώργος Τσαλμπούρης μίλησε στο Gazzetta, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας τη σημαντικότητα της νίκης, που ήρθε έπειτα από 52 ημέρες.

Το ματς της χρονιάς εξελίχθηκε στη Γλυφάδα το βράδυ του Σαββάτου (22/11), εκεί όπου ο Πανιώνιος επικράτησε της Καρδίτσας στη δεύτερη παράταση με 107-105. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου, πέτυχε την πρώτη της νίκη, σπάζοντας το αρνητικό σερί των 14 χαμένων αγώνων, 52 ημέρες μετά την τελευταία νίκη στη σεζόν.

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας 17 πόντους με 6 ριμπάουντ και μία ασίστ και μίλησε στο Gazzetta, αναφέρονται μεταξύ άλλων, πως αυτή η νίκη θα γίνει το «έναυσμα» του Πανιωνίου, προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό.

«Είπαμε να το δούμε σαν νέο ξεκίνημα αυτό το παιχνίδι».

Αναμφίβολα, την κατάσταση που επικρατούσε στον Πανιώνιο, πριν έρθει η νίκη με την Καρδίτσα, δεν την είχε φανταστεί κανένας από τον σύλλογο.

Το καλοκαίρι, η ομάδα της Νέας Σμύρνης, επιχείρησε να αλλάξει σελίδα στην ιστορία της, επενδύοντας, αρκετά εκατομμύρια, προκειμένου να διαμορφωθεί το ρόστερ που θα είναι το καταλληλότερο, να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αυτό εν μέρει τα κατάφερε, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα υποτροπίασαν. Η μία ήττα διαδεχόταν την άλλη, χωρίς να υπάρχει μια «ελπίδα» πως η ομάδα θα ανακάμψει δυνάμεις.

«Κάποιες φορές η ήττα γίνεται συνήθεια».

Η συγκεκριμένη ατάκα, αποτυπώνει ακριβώς, τι βίωνε ο Πανιώνιος, αλλά και οι παίκτες που δεν είχαν ζήσει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν.

«14 ήττες σερί δεν έχει βιώσει κανένας κάτι αντίστοιχο στην ομάδα στο παρελθόν».

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στη Γλυφάδα, σε έκανε να νιώθεις πως ο Πανιώνιος θα βρει την πρώτη του νίκη έπειτα από 14 χαμένα ματς.

Ο κόσμος, δεν σταμάτησε λεπτό να φωνάζει για την ομάδα, ακόμη και όταν έμεινε πίσω στο σκορ με (31-42), με το 9-0 σερί της Καρδίτσας.

Παίκτες όπως ο Τσαλμπούρης και ο Γκίκας, που έχουν ζήσει παραπάνω χρόνια στον σύλλογο, ένιωθαν έξτρα πως τους κουβαλάει το βάρος των αρνητικών αποτελεσμάτων.

«Ήταν ένα παιχνίδι που κακά τα ψέματα μπήκαμε με τεράστια πίεση. Ξέραμε πως ήταν μια ευκαιρία με μια ομάδα που είναι στα μέτρα μας και τον κόσμο στο πλευρό μας να πάρουμε μια νίκη, να ανασάνουμε και να γυρίσουμε τον διακόπτη, διότι κάποιες φορές η ήττα γίνεται συνήθεια. Το έζησα πολύ έντονα δεν θέλω να το σκέφτομαι άλλο, το θέμα είναι πως κερδίσαμε».

Οι δύο παρατάσεις δεν συμβαίνουν κάθε μέρα στο μπάσκετ και πάντα υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα, καθώς η κούραση παίζει τον ρόλο της.

Οι «κυανέρυθροι», μετά το σφύριγμα της λήξης, έγιναν ένα «κουβάρι», δίνοντας στον κόσμο τους, το μήνυμα και το σύνθημα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Αυτό το ματς θα αποτελέσει έναυσμα και κίνητρο προκειμένου να σωθεί ο Πανιώνιος, δήλωσε ο Τσαλμπούρης.

«Είπαμε να το δούμε σαν νέο ξεκίνημα αυτό το παιχνίδι, είναι μια νίκη που θα μας δώσει ψυχολογία. Φτάσαμε σε θέση να κερδίζουμε τα ματς και να πνιγόμαστε να μην μπορούμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια.

Θέλω να πιστεύω πως αυτή η νίκη θα γυρίσει την ψυχολογία και όταν θα είμαστε σε τέτοιες καταστάσεις θα μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα παιχνίδια και να τα τελειώνουμε υπέρ μας».

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ανακούφιση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που αποτυπώθηκαν στα πρόσωπα των παικτών του Πανιωνίου.

Έχοντας ο καθένας μερίδιο της ατομικής τους ευθύνης δώσανε το σύνθημα, χωρίς να ξεχνάνε το παρελθόν, τονίζοντας πως δεν σημαίνει κάτι βαθμολογικά η νίκη.

Κάποιος φορές το timing παίζει τεράστιο ρόλο και στον αθλητισμό. Η Πρώτη νίκη του Πανιωνίου, ήρθε και έδεσε, με τη διακοπή του πρωταθλήματος, για τις Εθνικές ομάδες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Ηλίας Ζούρος και οι συνεργάτες του, θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν, προκειμένου να δείξουν καλύτερη εικόνα στο παρκέ.

«Δεν άλλαξε κάτι, μετά από τόσες ήττες μια νίκη δεν αναστρέφει την κατάσταση, πρέπει η ομάδα να δουλέψει και έχει μια ευκαιρία να το κάνει τώρα στο break, θέλω να πιστεύω στην επιστροφή θα έχουμε καλύτερη εικόνα».

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης, δεν θα βρίσκεται στην ομάδα εκείνη την περίοδο, καθώς κλήθηκε για ακόμη μία φορά από τον Βασίλη Σπανούλη για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

«Χαίρομαι πολύ που κλήθηκα ξανά στην Εθνική, είμαι πάντα διαθέσιμος να προσφέρω ανυπομονώ να δω τι θα γίνει».



Παναγιώτης Αρταβάνης