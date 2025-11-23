Οι Μάβερικς εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Άντονι Ντέιβις, με στόχο να χτίσουν γύρω από τον Κούπερ Φλαγκ. Στο παιχνίδι έχουν μπει οι Μπουλς και οι Πίστονς.

Η μεταγραφή του Άντονι Ντέιβις από τους Λος Άντζελες Λέικερς στους Ντάλας Μάβερικς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έστειλε τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς, δεν έχει εξελιχθεί όπως όλοι περίμεναν. Ο «Φρύδιας» δεν κατάφερε να βρει σταθερό ρυθμό με τη νέα του ομάδα, χάνοντας μεγάλο μέρος των αγώνων λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών και περιορίζοντας σημαντικά την προσφορά του στο παρκέ.

Με δεδομένο ότι ο οργανισμός των Μάβερικς θέλει να εστιάσει στο rebuilding γύρω από τον ταλαντούχο Κούπερ Φλαγκ, η διοίκηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Ντέιβις. Σύμφωνα με το ESPN, οι Σικάγο Μπουλς έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον έμπειρο σέντερ, βλέποντας σε αυτόν έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει άμεσα στην frontline τους.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο αναλυτής Κέντρικ Πέρκινς, και οι Ντιτρόιτ Πίστονς έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Ντέιβις και δεν αποκλείεται να κινηθούν για την απόκτησή του, ενισχύοντας τις επιλογές του front office των Μάβερικς.

Η πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις ανοίγει την πόρτα για τους Μάβερικς να δημιουργήσουν ένα ρόστερ πλήρως γύρω από τον 18χρονο Φλαγκ, ο οποίος έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να ηγηθεί της νέας εποχής της ομάδας. Το ενδιαφέρον των Μπουλς και Πίστονς δείχνει ότι ο Ντέιβις παραμένει περιζήτητος, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που τον έχουν περιορίσει μέχρι στιγμής.