Πανιώνιος - Καρδίτσα 107-105: Το «dagger» τρίποντο του Γκίκα
Ματσάρα για γερά νεύρα ήταν η αναμέτρηση μεταξύ Πανιωνίου και Καρδίτσας στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα.
Ο Πανιώνιος κατάφερε να σπάσει το ρόδι κερδίζοντας με 107-105 στην δεύτερη παράταση, με τον Νίκο Γκίκα να ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής.
Με τρίποντο στα 15'' πριν από το τέλος έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Νέας Σμύρνης βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην πρώτη νίκη των «κυανέρυθρων».
Δείτε τα τελευταία, δραματικά, λεπτά του αγώνα,
