Κοντά στην πόρτα της εξόδου από τον Προμηθέα βρίσκεται ο Γιώργος Λιμνιάτης, με τον Κούρο Σεγκούρα να πλησιάζει στην ομάδα της Πάτρας.

Μετά την ήττα του Προμηθέα στο «Αλεξάνδρειο» από τον Άρη, ο Γιώργος Λιμνιάτης αναμένεται να πάρει «διαζύγιο» με την ομάδα της Πάτρας.

Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες δεν έπαιξε ρόλο το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα καθώς είχε ήδη... δρομολογηθεί η έξοδος του Έλληνα τεχνικού.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται και οι οριστικές εξελίξεις, με το όνομα του Κούρο Σεγκούρα να φαντάζει ως το πρώτο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.