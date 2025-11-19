H AEK θα ξαναπαίξει επίσημο ματς στις 7 Δεκέμβρη στο ΣΕΦ, ενώ αναμένεται και ενίσχυση στα γκαρντ, μετά την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν για τις θέσεις των forwards.

Με ηρεμία θα πάει στην δική της μεγάλη αγωνιστική διακοπή η ΑΕΚ. Η Ένωση έδειξε χαρακτήρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ανέβασε την απόδοση της στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να πάρει το ματς με 103-82 κόντρα στο Μαρούσι.

Η ομάδα του Σάκοτα θα έχει την ευκαιρία πλέον να.. αδειάσει το μυαλό της και να γεμίσει τις μπαταρίες ενόψει συνέχειας, αφού το επόμενο επίσημο ματς αργεί. Η Βασίλισσα θα πατήσει πάλι παρκέ για επίσημο παιχνίδι, στις 7/12 τότε που θα δοκιμαστεί στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αυτό συμβαίνει γιατί την 8η αγωνιστική η ομάδα έχει ρεπό, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν και οι υπεχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Έτσι η ΑΕΚ θα συμπληρώσει 21 μέρες χωρίς επίσημο ματς. Όπως όλοι καταλαβαίνουν, είναι πολύ πιθανό οι κιτρινόμαυροι να παίξουν και φιλικό με σκοπό να έχουν αγωνιστικό ρυθμό μέχρι το ματς στο ΣΕΦ. Επίσης σημαντικό είναι να δοκιμαστεί και ο Γκρεγκ Μπράουν, το τελευταίο απόκτημα της Βασίλισσας.

Ο Μπράουν που προετοιμάζεται και η ενίσχυση στα γκαρντ

Ο 24χρονος Αμερικανός έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της Βασίλισσας το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 και θα γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες, παίρνοντας... γεύση από ΑΕΚ, αρχής γενομένης από την Πέμπτη και την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις.

Ο Μπράουν «έπιασε» δουλειά με τα κιτρινόμαυρα, με την ΑΕΚ να δημοσιεύει το πρώτο video από την ατομική του Αμερικανού το απόγευμα της Τρίτης (18/11). Έπειτα από την άφιξή του στη χώρα μας ο Μπράουν δεν έχασε χρόνο και φόρεσε την προπονητική εμφάνιση της ΑΕΚ, πραγματοποιόντας την πρώτη του ατομική. Μαζί του στη «Sunel Arena», βρέθηκε και ο γυμναστής της «Ένωσης» Μίλιαν Νίκολιτς, που τον καθοδήγησε για να ετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται, ενόψει του ντεμπούτο του.

Όπως σας έχει ενημερώσει το Gazzetta, η ΑΕΚ κινείται και για την απόκτηση ενός γκαρντ, μετά την απόκτηση του Μπράουν που ήρθε να δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards. Η ΑΕΚ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Βίκτορ Μπέιλι που αγωνίζεται στην Κρκα. Φημίζεται για την ικανότητα του στο σκοράρισμα και αγωνίζεται σαν σούτινγκ γκαρντ.

Πάντως δεν είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στη λίστα, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της περιφέρειας με σκοπό να προχωρήσουν στην καλύτερη δυνατή επιλογή. Η Ένωση θέλει έναν γκαρντ που να προσφέρει λύσεις στον Σάκοτα στο σκοράρισμα γιατί μέχρι στιγμής το βάρος στη θέση 2 έχει πέσει αποκλειστικά σχεδόν στον Φρανκ Μπάρτλεϊ και θα μπορέσει να απελευθερωθεί αν έρθει κι άλλος ένας παίκτης εκεί.