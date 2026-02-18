Πίτερς: «Το να καλυφθεί ολόκληρο το γήπεδο με αυτοκόλλητο δεν δείχνει σεβασμό για την υγεία των παικτών»

Ο Άλεκ Πίτερς σχολίασε το αυτοκόλλητο του παρκέ στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού τονίζοντας το ζήτημα της υγείας των παικτών στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (81-67) της ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στον ημιτελικό της Πέμπτης (19/2, 17:00) θα αναμετρηθεί με το Μαρούσι.

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν στο ματς σημειώνοντας 14 πόντους, ενώ μάζεψε και 9 ριμπάουντ σε 20' λεπτά συμμετοχής. Ο φόργουορντ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα σχολίασε την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν δίστασε και να θέσει το ζήτημα των αυτοκόλλητων στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού.

Αναλυτικά

«Νομίζω ότι μπήκαμε σε αυτό το τουρνουά με αρκετούς παίκτες σε πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό και είναι σημαντικό να τον διατηρήσουμε. Σήμερα αυτό φάνηκε από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, όταν καταφέραμε να πάρουμε διαφορά.

Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν στα καλύτερά του. Και στο δεύτερο μέρος υπήρξαν φάσεις που δείχνουν το πώς θέλουμε να παίζουμε. Μία που μου έχει μείνει είναι η κυκλοφορία της μπάλας στην περίμετρο, μέχρι να φτάσει στον Τόμας για ένα εντελώς ελεύθερο τρίποντο από τη δεξιά γωνία. Ίσως ο Σάσα να μπορούσε να εκτελέσει, ίσως και κάποιος άλλος, αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Έτσι θέλουμε να παίζουμε και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και μέσα στην εβδομάδα.

Ο όρος «εύκολη» είναι σχετικός για τη νίκη. Εμείς πάντα αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι με σοβαρότητα και υπερηφάνεια. Ξέρουμε ότι πολύς κόσμος έρχεται για να μας δει, είχαμε και σήμερα φιλάθλους εδώ. Η οικογένειά μου βρίσκεται εδώ για όλη την εβδομάδα, όπως και των περισσότερων παιδιών. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ, πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία.

Κάθε φορά που πατάμε σε αυτό το παρκέ και παρεμπιπτόντως, η απόφαση να καλυφθεί ολόκληρο το γήπεδο με αυτοκόλλητο δεν δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό για την υγεία των παικτών, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Οφείλουμε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι.

Πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Φυσικά, όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ενός τελικού με τον Παναθηναϊκό. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι εκεί. Έχουμε μπροστά μας άλλο ένα παιχνίδι και θα προετοιμαστούμε για όποιον αντίπαλο προκύψει. Σε ουδέτερη έδρα, το πιο σημαντικό είναι να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, να διατηρήσουμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας. Από εκεί και πέρα, θα δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό.

Θα πάω να δω τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ταϊρίκ. Όταν βλέπεις έναν συμπαίκτη να αποχωρεί για τα αποδυτήρια, καταλαβαίνεις αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Κανείς δεν θέλει να βλέπει έναν παίκτη να φεύγει έτσι από το παρκέ. Ο Ταϊρίκ, όμως, είναι μαχητής. Θα δούμε ποια είναι η κατάστασή του».