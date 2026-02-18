ΑΕΚ: Όταν η Βασίλισσα έγινε Παγκόσμια στη Βραζιλία
Η ΑΕΚ έχει πανηγυρίσει τρεις ευρωπαϊκές κούπες στην ιστορία. Έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο το 1968, με την κατάκτηση του Κυπελλούχων στο Καλλιμάρμαρο. Το 2000 σήκωσε το Σαπόρτα, ενώ το 2018 στο... φλεγόμενο ΟΑΚΑ κατέκτησε το ΒCL με στρατηγό τον νυν προπονητή της, Ντράγκαν Σάκοτα.
Λίγους μήνες μετά έγινε Παγκόσμια. Σαν σήμερα στις 18 Φλεβάρη του 2019, σήκωσε στον ουρανό του Ρίο και το Διηπειρωτικό Κύπελλο. Η ΑΕΚ ήταν απολαυστική στον τελικό που έγινε στη Βραζιλία και δεν είχε πρόβλημα να κάμψει την αντίσταση της Φλαμένγκο και να σηκώσει την παγκόσμια κούπα.
Ο Θίοντορ με 22 πόντους και ο Ματσιούλις με 17 πόντους ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Μπάνκι, ενώ ο Σάκοτα είχε 11 πόντους και ο Τζείμς πρόσθεσε 12 με 7 ριμπάουντ.
Για άλλη μια φορά η Βασίλισσα ζούσε ανεπανάληπτες στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ και θα μνημονεύονται για πάντα στην υπέρλαμπρη ιστορία της.
ΑΕΚ (Μπάνκι): Γιαννόπουλος, Τζέιμς 12 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 10 (1), Ματσιούλις 17 (3), Μωραϊτης, Γκρίφιν, Χάντερ 4, Σάκοτα 11 (2), Σαντ-Ρος 8, Θίοντορ 22 (3 τρίποντα)
«Υπερήφανοι για το Ρίο της ζωής μας!», έγραψε στα social η ΑΕΚ για την σπουδαιά στιγμή της στη Βραζιλία.
