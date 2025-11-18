Η Dubai BC ανακοίνωση την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του Ντανί Άντζουσιτς ανοίγοντας ολοκληρωτικά τον δρόμο για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Άρη με τον 34χρονο γκαρντ ο οποίος αύριο (19/11) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για το τυπικό της υπόθεσης.

Η υπόθεση μπαίνει στην τελική ευθεία της μετά την αποδέσμευση του παίκτη από την ομάδα από τα Εμιράτα και με δεδομένη τη συμφωνία του με τους «κίτρινους». Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία επιδίωξε και ο ίδιος ο 34χρονος γκαρντ καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από τον φετινό αγωνιστικό ρόλο του στην ομάδα του Dubai BC, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε μόλις δύο παιχνίδια σε Euroleague και Αδριατική Λίγκα, γι’ αυτό εξάλλου ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα παρότι είχε υψηλότατο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026.

Υπό αυτές τις συνθήκες έτρεξαν οι διαδικασίες αποδέσμευσής του και ολοκλήρωσης της συμφωνίας του με τον Άρη μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ντανίλο Άντζουσιτς για τη δουλειά και τον επαγγελματισμό του από την ημέρα που ήρθε στο κλαμπ, το καλοκαίρι του 2024. Έπαιξε σημαντικό ρόλο την περσινή σεζόν υπό τις οδηγίες του Γιούριτσα Γκόλεματς, φέρνοντας εμπειρία, σουτ και φοβερή συμπεριφορά σε καθημερινή βάση. Ο Άντζουσιτς αγωνίστηκε σε 36 αγώνες στην Αδριατική Λίγκα (πέρυσι)… και βοήθησε στο χτίσιμο ταυτότητας της ομάδας στην Αδριατική Λίγκα. Καθώς ο χρόνος του στην ομάδα ολοκληρώθηκε, θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έδωσε στη διάρκεια της παραμονής του στο Ντουμπάι», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Dubai BC.

Ο Άντζουσιτς αναμένεται αύριο (19/11) στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και παράλληλα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα με φόντο τον εντός έδρας αγώνα (22/11) με τον Προμηθέα στο Nick Galis Hall.

