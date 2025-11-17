Ο Ντανίλο Άντζουσιτς θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη καθώς πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο 34χρονος γκαρντ έχει συμφωνήσει με τους «κίτρινους» και απομένει η ανακοίνωση αποδέσμευσής του από την Dubai BC και η αντίστοιχη από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Άρης δείχνει να ολοκληρώνει μια υπόθεση υψηλού βαθμού δυσκολίας καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι έκλεισε το deal με τον Ντανίλο Άντζουσιτς και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του 34χρονου γκαρντ. Το επίπεδο δυσκολίας είχε να κάνει με τη δέσμευση του Σέρβου με την Dubai BC με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026 το οποίο μάλιστα, σε οικονομικό επίπεδο, ήταν στο πλαίσιο των παροχών που έδωσε η ομάδα από τα Εμιράτα σε αρκετούς Ευρωπαίους παίκτες. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πηγές μέτρησε η έντονη επιθυμία αποχώρησης του παίκτη από τη στιγμή που φέτος δεν είχε τον ρόλο αλλά και τον χρόνο συμμετοχής που ήθελε.

Έχοντας τη «φλόγα» του ενεργού παίκτη, μπήκε σε διαδικασία συζήτησης για την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του ενώ η Dubai BC, έχοντας επίσης προαποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Πάνω σ’ αυτό το στοιχείο «πάτησαν» και οι «κίτρινοι» έχοντας κρίνει ότι ο 34χρονος έχει τα αγωνιστικά στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα, προφανώς είναι απόλυτα βέβαιοι και για την προσωπικότητά του. Πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά και οι ανακοινώσεις από τις δύο ομάδες.

Ο Άντζουσιτς είναι γέννημα θρέμμα της Παρτίζαν στην οποία αγωνίστηκε για τελευταία φορά τη διετία (2022-24). Νωρίτερα ήταν σε Μονακό (2021-22) και Μπουργκ (2019-21) και ακόμη πιο παλιά είχε συνεργαστεί με της Ούνικς Καζάν, Βίρτους Μπολόνια, Μπιλμπάο κ.α. Εν τέλει, οι επόμενες ώρες θα κρίνουν την τελική κατάληξη μιας υπόθεσης η οποία εμπεριέχει υψηλό βαθμό δυσκολίας λόγω (και) της δέσμευσης του παίκτη με την ομάδα από τα Εμιράτα.