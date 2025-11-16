Ο Κένεθ Φαρίντ σκόραρε τους πρώτους δυο πόντους του στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Άρη, έπειτα από συνεργασία με τον Κέντρικ Ναν.

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν το πρόσωπο του αγώνα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Άρη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο 36χρονος σέντερ άλλωστε έκανε την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στον κόσμο του «τριφυλλιού» μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις του στη διπλή αγωνιστική της Euroleague με την Παρί και τη Ρεάλ εκτός έδρας.

Ο Φαρίντ ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα για τον Παναθηναϊκό AKTOR από τον Εργκίν Αταμάν και σημείωσε τους πρώτους πόντους του στο 3λεπτο μετά από συνεργασία με τον Κέντρικ Ναν.

Ο σέντερ των «πρασίνων» έπειτα από διείσδυση του Ναν υποδέχθηκε τη μπάλα στα 5 μέτρα και ευστόχησε στο πρώτο καλάθι του στη Stoiximan GBL με το οποία έκανε το 8-2 μέσα σε χειροκροτήματα από τον κόσμο της ομάδας.

Ο Κένεθ Φαρίντ δείχνει την άμεση προσαρμογή του στην ομάδα και την επιρροή του στο παιχνίδι της, κάτι που αποτυπώθηκε ειδικά στους αγώνες της Euroleague.