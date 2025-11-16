Μία... αναγκαστική αλλαγή σε σχέση με το ματς της Μαδρίτης θα έχει η 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Άρη.

Λίγα 24ωρα μετά το μεγάλο «διπλό» στη Μαδρίτη απέναντι την Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα καθώς θα υποδεχθεί τον Άρη στο Telekom Center Athens για την 7η αγωνιστική στην Stoiximan GBL.

Συγκριτικά με την αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης υπάρχει μία αλλαγή στην 12άδα των «πρασίνων». Και αυτή... αναγκαστική. Συγκεκριμένα δεν υπολογίζεται για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος έμεινε εκτός ρόστερ για τις αναμετρήσεις της GBL.

Όπως είναι γνωστό τη θέση του στην οκτάδα πήρε ο Κένεθ Φαρίντ ο οποίος και θα κάνει το... ελληνικό του ντεμπούτο αλλά και την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού. Εκτός παραμένουν οι Ομέρ Γιούρτσεβεν, Ρισόν Χολμς, Βασίλης Τολιόπουλος και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τον Άρη: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.