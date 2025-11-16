ΑΕΚ, Μπράουν: Φτάνει τη Δευτέρα (17/11) στην Αθήνα
Στην Αθήνα αναμένεται τη Δευτέρα (17/11, 16.35) ο Γκρεγκ Μπράουν που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα ενισχύσει την «Ένωση» άμεσα, καθώς οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες σε Ελλάδα και Ευρώπη, αντικαθιστώντας τον Άντονις Αρμς.
Ο Μπράουν θα υποβληθεί άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, προκειμένου να αφομοιωθεί από το σύνολο το συντομότερο δυνατό.
Η ΑΕΚ που όπως έδειξε και στον αγώνα με το Μαρούσι είναι σε πολύ καλή κατάσταση με την παρουσία του Αμερικανού φόργουορντ θα επιδιώξει να βελτιώσει κι άλλο το αγωνιστικό της πρόσωπο στην προσπάθεια να υλοποιήσει τους στόχους της.
Αύριο (Δευτέρα, 17/11), στις 16:35, αναμένεται στο «Ελ, Βενιζέλος», ο νέος φόργουορντ της «Βασίλισσας», Γκρεγκ Μπράουν.— AEK BC (@aekbcgr) November 16, 2025
Tomorrow (Monday, 17/11), at 16:35, the new forward of the “Queen”, Greg Brown III, is expected to arrive at “El. Venizelos” Airport.#aekbc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.