Ο Γκρεγκ Μπράουν αναμένεται τη Δευτέρα (17/11) στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Στην Αθήνα αναμένεται τη Δευτέρα (17/11, 16.35) ο Γκρεγκ Μπράουν που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα ενισχύσει την «Ένωση» άμεσα, καθώς οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες σε Ελλάδα και Ευρώπη, αντικαθιστώντας τον Άντονις Αρμς.

Ο Μπράουν θα υποβληθεί άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, προκειμένου να αφομοιωθεί από το σύνολο το συντομότερο δυνατό.

Η ΑΕΚ που όπως έδειξε και στον αγώνα με το Μαρούσι είναι σε πολύ καλή κατάσταση με την παρουσία του Αμερικανού φόργουορντ θα επιδιώξει να βελτιώσει κι άλλο το αγωνιστικό της πρόσωπο στην προσπάθεια να υλοποιήσει τους στόχους της.