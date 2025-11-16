ΑΕΚ, Μπράουν: Φτάνει τη Δευτέρα (17/11) στην Αθήνα

ΑΕΚ, Μπράουν: Φτάνει τη Δευτέρα (17/11) στην Αθήνα

Νίκος Καρφής
Ο Γκρεγκ Μπράουν

bet365

Ο Γκρεγκ Μπράουν αναμένεται τη Δευτέρα (17/11) στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Στην Αθήνα αναμένεται τη Δευτέρα (17/11, 16.35) ο Γκρεγκ Μπράουν που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα ενισχύσει την «Ένωση» άμεσα, καθώς οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες σε Ελλάδα και Ευρώπη, αντικαθιστώντας τον Άντονις Αρμς.

Ο Μπράουν θα υποβληθεί άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα, προκειμένου να αφομοιωθεί από το σύνολο το συντομότερο δυνατό.

Η ΑΕΚ που όπως έδειξε και στον αγώνα με το Μαρούσι είναι σε πολύ καλή κατάσταση με την παρουσία του Αμερικανού φόργουορντ θα επιδιώξει να βελτιώσει κι άλλο το αγωνιστικό της πρόσωπο στην προσπάθεια να υλοποιήσει τους στόχους της.

Δείτε Επίσης

Ηρακλής: Ο Φόρμαν… τρελάθηκε όταν κατάλαβε ότι έχασε το triple-double!
Ηρακλης
@Photo credits: Glenn James/NBAE via Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα