Κολοσσός - ΠΑΟΚ 78-90: Τα highlights από την απόδραση του δικεφάλου από τη Ρόδο
Με κορυφαίο τον Κλίβελαντ Μέλβιν ο οποίος σημείωσε 20 πόντους έχοντας 4/5 δίποντα και 4/5 τρίποντα σε 25 λεπτά συμμετοχής ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Κολοσσό στη Ρόδο με 78-90.
Πολύ καλό ματς για τον Μουρ ο οποίος είχε άλλους 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, την ώρα που ο Μπριν Ταϊρί έκανε τα... πάντα με 11 πόντους, 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.
Για τον Κολοσσό ο Μακ είχε 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από 16 πόντους σημείωσαν οι Ραντλ και Γκαλβανίνι.
Δείτε τα highlights από το παιχνίδι στη Ρόδο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.