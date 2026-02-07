Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει από το κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, κερδίζοντας τον γηπεδούχο Κολοσσό με 78-90.

Με κορυφαίο τον Κλίβελαντ Μέλβιν ο οποίος σημείωσε 20 πόντους έχοντας 4/5 δίποντα και 4/5 τρίποντα σε 25 λεπτά συμμετοχής ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Κολοσσό στη Ρόδο με 78-90.

Πολύ καλό ματς για τον Μουρ ο οποίος είχε άλλους 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, την ώρα που ο Μπριν Ταϊρί έκανε τα... πάντα με 11 πόντους, 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

Για τον Κολοσσό ο Μακ είχε 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από 16 πόντους σημείωσαν οι Ραντλ και Γκαλβανίνι.