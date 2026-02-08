Ο Κιόντρε Κένεντι υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων καθησύχασαν τον προπονητή του Κολοσσού Άρη Λυκογιάννη.

Η πτώση του Κιόντρε Κένεντι στο παρκέ σε μια προσπάθεια για να σκοράρει κόντρα στον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL «πάγωσε» τους ανθρώπους του Κολοσσού, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ χτύπησε στη μέση του. Αποχώρησε και χρειάστηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις, ώστε να εκτιμηθεί επακριβώς η κατάσταση του.

Ο προπονητής του Κολοσσού Άρης Λυκογιάννης και οι άνθρωποι της ομάδας ήταν λογικό να έχουν μια ανησυχία για τον παίκτη, καθώς δεν πρόλαβε καλά-καλά να φτάσει στο νησί και αμέσως τραυματίστηκε.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε (ακτινογραφία) έδειξαν πως δεν έχει κάτι ανησυχητικό και ξεκίνησε άμεσα θεραπεία για να ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση.

Ο Κιόντρε Κένεντι έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι και οι Ροδίτες φιλοδοξούν να αποτελέσει ένα από τα ατού στην προσπάθεια για υλοποίηση του στόχου της παραμονής στη Stoiximan GBL.

Την επόμενη εβδομάδα ο Κολοσσός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό AKTOR (15/2) για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος και στη συνέχεια θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μια μίνι-προετοιμασία, καθώς για τέσσερις εβδομάδες δεν θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, αφού μετά τη διακοπή ακολουθεί και το ρεπό στη Stoiximan GBL.

Με τον ΠΑΟΚ υπήρξαν καλές και κακές στιγμές για τους Ροδίτες που θα προσπαθήσουν στη συνέχεια να βελτιώσουν τα κακώς κείμενα, ώστε να εμφανιστούν πανέτοιμοι για την τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

