Η βαθμολογία της Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τις νίκες της ΑΕΚ, της Καρδίτσας και της Μυκόνου
Με τρεις αγωνιστικές άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η ΑΕΚ έκανε το μοναδικό «διπλό» στα παιχνίδια του Σαββάτου. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν του Αμαρουσίου με 103-82, πετυχαίνοντας την πέμπτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.
Πολύ σημαντική νίκη για τη Μύκονο απέναντι στον Πανιώνιο, ο οποίος παραμένει στο μηδέν, μετά από επτά αγωνιστικές. Τέλος, η Καρδίτσα επικράτησε του Περιστερίου με 88-74, πιάνοντάς το στο 3-3.
Η 7η αγωνιστική
15/11
16/11
- Ηρακλής - Κολοσσός (13:00)
- Προμηθέας - Ολυμπιακός (16:00)
- Παναθηναϊκός - Άρης (18:15)
Ρεπό: ΠΑΟΚ
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 6-0
- ΠΑΟΚ 5-1
- ΑΕΚ 5-2
- Παναθηναϊκός 4-1
- Περιστέρι 3-3
- Προμηθέας 3-3
- Καρδίτσα 3-3
- Μύκονος 3-3
- Κολοσσός Ρόδου 2-4
- Άρης 2-4
- Μαρούσι 2-4
- Ηρακλής 1-4
- Πανιώνιος 0-7
Η 8η αγωνιστική
22/11
- Κολοσσός - Περιστέρι (16:00)
- Μύκονος - Παναθηναϊκός (16:00)
- Άρης - Προμηθέας (18:15)
- Πανιώνιος - Καρδίτσας (18:15)
23/11
- Μαρούσι - Ηρακλής (13:00)
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (16:00)
Ρεπό: ΑΕΚ
