Η βαθμολογία της Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τις νίκες της ΑΕΚ, της Καρδίτσας και της Μυκόνου

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής.

Με τρεις αγωνιστικές άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η ΑΕΚ έκανε το μοναδικό «διπλό» στα παιχνίδια του Σαββάτου. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν του Αμαρουσίου με 103-82, πετυχαίνοντας την πέμπτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Πολύ σημαντική νίκη για τη Μύκονο απέναντι στον Πανιώνιο, ο οποίος παραμένει στο μηδέν, μετά από επτά αγωνιστικές. Τέλος, η Καρδίτσα επικράτησε του Περιστερίου με 88-74, πιάνοντάς το στο 3-3.

Η 7η αγωνιστική

15/11

16/11

Ηρακλής - Κολοσσός (13:00)

Προμηθέας - Ολυμπιακός (16:00)

Παναθηναϊκός - Άρης (18:15)

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 6-0 ΠΑΟΚ 5-1 ΑΕΚ 5-2 Παναθηναϊκός 4-1 Περιστέρι 3-3 Προμηθέας 3-3 Καρδίτσα 3-3 Μύκονος 3-3 Κολοσσός Ρόδου 2-4 Άρης 2-4 Μαρούσι 2-4 Ηρακλής 1-4 Πανιώνιος 0-7

Η 8η αγωνιστική

22/11

Κολοσσός - Περιστέρι (16:00)

Μύκονος - Παναθηναϊκός (16:00)

Άρης - Προμηθέας (18:15)

Πανιώνιος - Καρδίτσας (18:15)

23/11

Μαρούσι - Ηρακλής (13:00)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (16:00)