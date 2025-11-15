Η ΑΕΚ κοντράρεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά με το Μαρούσι και ο κόσμος της δίνει δυναμικό «παρών» στο βόρεια προάστια.

Η ΑΕΚ έχει για ακόμη ένα παιχνίδι τον έκτο παίκτη της στο πλευρό της, καθώς οι φίλαθλοί της βρέθηκαν στις εξέδρες του κλειστού του Αγίου Θωμά.

Οι φίλοι της AEK (περίπου 200) πήραν θέση στο πέταλο και με την φωνή τους δείχνουν την στήριξη και την αγάπη τους στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, προκειμένου να την βοηθήσουν να φτάσει στο «διπλό».

Το βίντεο του Gazzetta με τον κόσμο της ΑΕΚ: