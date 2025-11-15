Μαρούσι - ΑΕΚ: Με τον κόσμο στο πλευρό της η Ένωση
Η ΑΕΚ έχει για ακόμη ένα παιχνίδι τον έκτο παίκτη της στο πλευρό της, καθώς οι φίλαθλοί της βρέθηκαν στις εξέδρες του κλειστού του Αγίου Θωμά.
Οι φίλοι της AEK (περίπου 200) πήραν θέση στο πέταλο και με την φωνή τους δείχνουν την στήριξη και την αγάπη τους στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, προκειμένου να την βοηθήσουν να φτάσει στο «διπλό».
Το βίντεο του Gazzetta με τον κόσμο της ΑΕΚ:
🦅 Στο πλευρό της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με το Μαρούσι, οι φίλοι της Ένωσης έχουν δώσει δυναμικό παρών! #aekbc pic.twitter.com/GiimP6q1T5— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.