Ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ βρίσκεται στο κλειστό του Αγιού Θωμά για να δει από κοντά το ματς κόντρα στο Μαρούσι.

Το Μαρούσι υποδέχεται την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η Ένωση μετρά 4 νίκες και 2 ήττες μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ προέρχεται από δύο σερί ήττες.

Η Βασίλισσα ψάχνει τη νίκη για να δώσει τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα (επικράτησε της Ρίγα στο BCL) και σε αυτή την προσπάθεια έχει κοντά της τον διοικητικό ηγέτη της.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος βρίσκεται στο κλειστό του Αγιού Θωμά για να δει από κοντά τη μάχη της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι. Άλλωστε έχει πάει και σε αρκετά εκτός έδρας ματς της Βασίλισσας στο BCL τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την και σε αρκετά μέρη της Ευρώπης.