Ο Τάιλερ Γουόλ έμεινε εκτός ελληνικού πρωταθλήματος με απόφαση του προπονητή του Ηλία Ζούρου.

Ο Πανιώνιος μετά την ήττα από τους Λόντον Λάιονς στο EuroCup ετοιμάζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου το Σάββατο (15/11, 16:00) θα αντιμετωπίσει στο κλειστό της Άνω Μεράς τη Μύκονο.

Ο Ηλίας Ζούρος προσπαθεί να διορθώσει τα «κακώς κείμενα» ειδιικά στο αμυντικό κομμάτι και γι’ αυτό δουλεύει αρκετά τις τελευταίες ημέρες στην αντιμετώπιση των αντιπάλων.

Μάλιστα, προχώρησε και σε μια αλλαγή στο ρόστερ όσον αφορά τους ξένους, αφήνοντας εκτός ελληνικού πρωταθλήματος τον Τάιλερ Γουόλ! Ο 24χρονος Αμερικανός παρότι είχε μια θετική παρουσία στα μετόπισθεν προτιμήθηκε να μείνει εκτός ροτέισιον στη Stoiximan GBL, καθώς εντάχθηκε στο δυναμικό των «κυανέρυθρων» για το πρωτάθλημα και ο δεύτερος παίκτης που αποκτήθηκε, ο Στέντμον Λέμον.

Στον Πανιώνιο αισθάνονται την πίεση που δημιουργεί ο κόσμος, ωστόσο καλούνται να τη διαχειριστούν, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για κάτι διαφορετικό. Ωφείλουν να παλέψουν με όλες τις δυνάμεις τους για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση.

Πάντως, με την αλλαγή του Τάιλερ Γουόλ και τον αποκλεισμό του από τη Stoiximan GBL, εκτιμάται πως ο Πανιώνιος θα κινηθεί σύντομα για την απόκτηση ενός σέντερ, που θα πλαισιώσει τον Νέιτ Γουότσον.

