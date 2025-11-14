Ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την Παρί και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται για «πτήσεις» και στη Stoiximan GBL, καθώς βρίσκεται στην 8αδα των ξένων αντικαθιστώντας τον Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την διπλή αγωνιστική της Euroleague με δυο μεγάλες νίκες εκτός έδρας επί της Παρί και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κένεθ Φαρίντ, που αποτελεί τον παίκτη που άλλαξε την εικόνα της ομάδας προσδίδοντας μεγάλη ισχύ στην ρακέτα, ετοιμάζεται και για την παρουσία του στη Stoiximan GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν τον πέρασε στην 8αδα των ξένων αντικαθιστώντας τον Μάριους Γκριγκόνις και είναι πιθανό να κάνει το «ντεμπούτο» του στον αγώνα της Κυριακής (16/11) με τον Άρη στο Telecom Athens Center.

Ο σέντερ του «τριφυλλιού» που έδωσε στη ρακέτα της ομάδας ότι έλειπε λόγω των τραυματισμών και πολύ παραπάνω, είναι πλέον έτοιμος για να κάνει δυναμική παρουσία και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γεγονός που προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Πλέον την 8αδα των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR αποτελούν οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρίσον Χολμς, Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.