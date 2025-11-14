Σάκοτα: «Είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς μέχρι στιγμής απέναντι στο Μαρούσι»
Ο Ντράγκαν Σάκοτα, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με το Μαρούσι (15/11, 18:15), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Ο τεχνικός της ΑΕΚ μεταξύ άλλων ανέφερε, πως θα είναι το πιο δύσκολο ματς εκτός έδρας για την ομάδα του μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Όταν παίξαμε με το Μαρούσι την περασμένη περίοδο, το ματς είχε ξανά μεγάλη σημασία και για τους δύο, όμως πρέπει να πω, ότι δεν έχει καμία σχέση η περσινή με την εφετινή ομάδα του Αμαρουσίου.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Στο... στόχαστρο ο Μπέιλι της Κρκα
Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι με πολύ καλό προπονητή και σίγουρα είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς, που καλούμαστε να δώσουμε μέχρι στιγμής, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη.
Είναι ισορροπημένη ομάδα με καλούς σκόρερ και περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, το οποίο απαιτούσε σίγουρα περισσότερες από δύο ημέρες προετοιμασίας…»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.