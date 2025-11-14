Σάκοτα: «Είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς μέχρι στιγμής απέναντι στο Μαρούσι»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Μαρούσι (15/11-18:15), ενόψει της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, με τον Ντράγκαν Σάκοτα, να αναφέρει πως είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς που θα έχει δώσει η ομάδα του μέχρι στιγμής.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μεταξύ άλλων ανέφερε, πως θα είναι το πιο δύσκολο ματς εκτός έδρας για την ομάδα του μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν παίξαμε με το Μαρούσι την περασμένη περίοδο, το ματς είχε ξανά μεγάλη σημασία και για τους δύο, όμως πρέπει να πω, ότι δεν έχει καμία σχέση η περσινή με την εφετινή ομάδα του Αμαρουσίου.

Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι με πολύ καλό προπονητή και σίγουρα είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς, που καλούμαστε να δώσουμε μέχρι στιγμής, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη.

Είναι ισορροπημένη ομάδα με καλούς σκόρερ και περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, το οποίο απαιτούσε σίγουρα περισσότερες από δύο ημέρες προετοιμασίας…»