ΑΕΚ: Απαγόρευση οργανωμένων φιλάθλων στο Μαρούσι
Η ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων για το παιχνίδι με το Μαρούσι στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Όπως είναι γνωστό η Ένωση φιλοξενείται το Σάββατο (15/11, 16:00) στο κλειστό του Αγίου Θωμά, εκεί όπου θέλει να επιστρέψει στις νίκες και στο εγχώριο πρωτάθλημα.
Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ
«Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση, «απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΑΕΚ» στον αυριανό αγώνα με Μαρούσι στο Κλειστό Αγίου Θωμά, «για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».
