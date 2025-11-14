Όπως ενημέρωσε σχετικά η ΑΕΚ, υπάρχει απαγόρευση όσον αφορά τη μετακίνηση των οργανωμένων φιλάθλων για το ματς με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων για το παιχνίδι με το Μαρούσι στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Όπως είναι γνωστό η Ένωση φιλοξενείται το Σάββατο (15/11, 16:00) στο κλειστό του Αγίου Θωμά, εκεί όπου θέλει να επιστρέψει στις νίκες και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση, «απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΑΕΚ» στον αυριανό αγώνα με Μαρούσι στο Κλειστό Αγίου Θωμά, «για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».