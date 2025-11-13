Δίπλαρος: «Ξέρουμε πού πατάμε, ξέρουμε πως είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε πολύ μακριά στο BCL»

Ο Νίκος Δίπλαρος φιλοξενήθηκε στο Web radio της ΕΟΚ και μίλησε σχετικά με την πρόκριση της Καρδίτσας στα play-in του Basketball Champions League, αλλά και την πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Η Καρδίτσα γράφει τη δική της ιστορία στην παρθενική της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τον Νίκο Δίπλαρο σε δηλώσεις του στο Werb radio να αναφέρεται για τους στόχους της φετινής χρονιάς.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την πρόκριση στα play-in του BCL: «Αρχικά, έτσι όπως έχει γίνει το επίπεδο στην Ελλάδα και με όλες τις ομάδες που είναι σε πιο ψηλό επίπεδο, αν εξαιρέσεις τις δυο μεγάλες ομάδες που παίζουν Ευρωλίγκα, όλες οι άλλες είναι ισάξιες. Όταν φτιάχνεσαι το καλοκαίρι, δε μπορείς να ξεκινάς με τη λογική του να μην πέσεις. Πρέπει να ξεκινάς με το να πας να φτιάξεις κάτι καλό και να πετύχεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Έτσι “χτίστηκε” και η Καρδίτσα, δεδομένου κάτι της Ευρώπης, αλλά και του ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανέβει και δε μπορείς να “χτίζεις” απλά για να μείνεις στην κατηγορία, γιατί έτσι δε θα έχεις τύχη. Έτσι “χτίστηκε” η ομάδα και μπόρεσε να περάσει στα play-in του BCL, παίζοντας με καλές ομάδες. Η Καρδίτσα βρίσκεται πρώτη χρονιά στο BCL και παίζει με πολύ δύσκολους αντιπάλους. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον σύλλογο και νιώθουμε πολύ καλά, γιατί την περσινή σεζόν του Κολοσσού με την Ευρώπη την ακούγαμε όλο το καλοκαίρι εμείς. Στην ομάδα υπάρχει σωστό πρόγραμμα αποκατάστασης, στα ταξίδια προσπαθούμε να πηγαίνουμε πάντα αρκετές μέρες νωρίτερα ώστε να μας βοηθούν εμάς τους παίκτες. Υπάρχει μια “συνταγή” που μας διευκολύνει και μας κρατάει όσο πιο “φρέσκους” γίνεται, ώστε να παίζουμε σε δύο διοργανώσεις, γιατί είναι κάτι καινούργιο για την πόλη και την ομάδα».

Για τους φετινούς στόχους: «Ξέρουμε πού πατάμε. Ξέρουμε πως είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε πολύ μακριά στο BCL, δεν έχουμε την εμπειρία, το μπάτζετ και την ποιότητα. Ξέρουμε ότι είμαστε ένα σύνολο παικτών που παλεύουν σε κάθε ματς, είτε παίζουν απέναντι στη Μάλαγα, είτε απέναντι στην Οστάνδη. Πρέπει να παίζουμε 100%. Ο στόχος μας είναι να είμαστε πάντα εκεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δε θέλουμε να την… πατήσουμε στην GBL βάσει της κούρασης ή λόγω της ευρωπαϊκής επιτυχίας. Να μη μας επηρεάσει αρνητικά με το Περιστέρι που παίζουμε τώρα (σ.σ. 15/11), το οποίο είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Δεν πρέπει να είσαι πολύ καλά συναισθηματικά που κέρδισες, ούτε να πέφτεις ψυχολογικά επειδή έχασες 20 πόντους απ’ τη Μάλαγα. Τα συναισθήματα πρέπει να κρατιούνται για μία μέρα και την επόμενη να τα ξεχνάς γιατί ακολουθεί το επόμενο ματς. Σίγουρα, όμως, όταν περνάς στον επόμενο γύρο του BCL, νιώθεις καλά, νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις πράγματα. Ακόμα κι εμείς προσπαθούμε να βρεθούμε ακόμα. Υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, οπότε προσπαθούμε να βρούμε σιγά-σιγά τους ρόλους μας».

Για το ότι οι Έλληνες του ρόστερ πρωταγωνιστούν: «Σε εμάς πρωταγωνιστές είναι πρώτα οι Έλληνες και μετά οι ξένοι. Η ομάδα “χτίστηκε” πάνω σε εμένα, τον Κασελάκη και τον Καμπερίδη που ήμασταν ήδη εδώ και έρχονται οι άλλοι για να “κολλήσουν” σε εμάς. Έτσι γίνεται και η δική τους δουλειά πιο εύκολη, γιατί δε χρειάζεται να βάλεις πάρα πολλά νέα στοιχεία. Αυτό σίγουρα είναι θετικό, το ότι υπάρχουν Έλληνες που είναι πρωταγωνιστές, γιατί μπορούν να βοηθούν και τους ξένους. Φυσικά, όλα τα συγχαρητήρια πάνε στον κόουτς. Εννοείται ότι δεν τίθεται θέμα του να φύγει αν χάσει 1-2 ματς ή κάνει κακή εμφάνιση η ομάδα, γιατί έχει δείξει πως στο τέλος της ημέρας θα καταφέρει η ομάδα να κάνει αυτό που κάνει και να βρεθεί εκεί που πρέπει να βρεθεί, όπως έγινε και πέρυσι».

Για το κακό ξεκίνημα στη σεζόν τα προηγούμενα χρόνια και την εμπιστοσύνη που υπάρχει στην ομάδα από τους ανθρώπους της διοίκησης: «Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη έτσι όπως ξεκίνησε η ομάδα. Εμένα είναι ο τρίτος μου χρόνος στην ομάδα, πάντα ξεκινάμε με πολλές σερί ήττες. Πέρυσι είχαμε 0-4, πρόπερσι 0-7, μόνο φέτος έχουμε 2-3. Πρέπει να ξέρεις από ποιον χάνεις, πότε χάνεις και γιατί χάνεις. Εδώ το ξέρουν. Όταν χάνεις από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, αν κάνεις αλλαγή προπονητή μάλλον δεν ξέρεις τι ομάδα έχεις. Εδώ έχουν εμπιστοσύνη στους παίκτες, τους στηρίζουν, όπως και τον προπονητή. Δεν υπάρχουν αλλαγές παικτών, πρέπει να υπάρξει κάτι πολύ σοβαρό για να συμβεί αυτό. Στηρίζουν τις αποφάσεις του προπονητή, στηρίζουν τις επιλογές του, προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς που είναι εδώ και γι’ αυτό κάθε χρόνο η ομάδα δείχνει όλο και καλύτερο προφίλ».

Για τη «δίψα» του κόσμου της Καρδίτσας: «Ο κόσμος ανυπομονεί και περιμένει για κάθε σαββατοκύριακο. Οι ρυθμοί στην πόλη είναι κάπως διαφορετικοί. Τώρα τα παιχνίδια γίνονται και δύσκολες ώρες και υπάρχουν μέρες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κόσμος στο γήπεδο. Έχουν τα καταστήματά τους ανοιχτά ή δουλεύουν και δε μπορούν. Πρέπει να βρεθεί μία λύση, να κοιτούν σε όλες τις πόλεις και τις ομάδες σαν τις δικές μας, γιατί αυτές οι ομάδες είναι ο κόσμος τους. Έχουμε δει το γήπεδο σχεδόν γεμάτο σε όλες τις αγωνιστικές, δε βλέπεις το γήπεδο ποτέ να είναι άδειο. Αυτό πρέπει να γίνεται σε όλα τα γήπεδα, γιατί εμείς παίζουμε μπάσκετ για τον κόσμο. Ο κόσμος δε σταματάει να βοηθάει την ομάδα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μεσοβδόμαδα που παίζουμε Τρίτη-Τετάρτη και έχουμε αγώνα πιο βραδινή ώρα, οι άνθρωποι έχουν τελειώσει τις δουλειές τους και έρχονται. Βλέπεις πολύ καλή ανταπόκριση στο γήπεδο. Η σχέση είναι και εκτός μπάσκετ, θα δεις έναν άνθρωπο στον δρόμο και ξέρεις ποιος είναι. Δεν είναι… απρόσωπη η σχέση που έχουμε στην Καρδίτσα με τον κόσμο, είναι πολύ κοντινή. Αυτή είναι ίσως η διαφορά με τις άλλες ομάδες».

Για το πώς βιώνει σε προσωπικό επίπεδο την τρίτη του χρόνια στην Καρδίτσα: «Σίγουρα νιώθω άνετα. Ο προπονητής μού έχει δώσει πάρα πολύ χώρο, άνεση στο παιχνίδι μου και γενικά. Μου έχει δώσει τη μπάλα, παίρνω τις αποφάσεις, με ρίχνει στα “βαθιά”, δε με έχει για έναν… ρολίστα παίκτη, όπως γίνεται με τους περσότερους Έλληνες στις ομάδες τους. Μου συμπεριφέρεται αγωνιστικά σαν να είμαι ξένος και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί και με κάνει να θέλω να συνεργάζομαι μαζί του. Είναι και η πόλη πολύ ωραία εδώ, είναι… διαφορετική. Είναι ήρεμοι οι ρυθμοί, σε “αγκαλιάζει” και ο κόσμος. Είναι ωραίο να παίζεις σε μια τέτοια πόλη και να καταλαβαίνουν τι προσπάθεια κάνεις για την πόλη πρώτα απ’ όλα και μετά για την ομάδα».