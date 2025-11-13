Ο Εβάν Φουρνιέ με μια ανάρτησή του, έδειξε τα εντυπψσιακά παπούτσια που φορούσε στην αναμέτρηση κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Ο Εβάν Φουρνιέ, με ένα post στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, έκανε γνωστά τα εντυπωσιακά παπούτσια που φορούσε το βράδυ της Τετάρτης (12/11), κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Μάλιστα, φαίνεται χαρακτηριστικά πως έχει γράψει στο πίσω μέρος του παπουτσιού «un scare club», που σημαίνει «ένας ιερός σύλλογος».

Για ακόμη μία φορά ο Φουρνιέ δείχνει έμπρακτα την αγάπη του προς τον Ολυμπιακό.

Επίσης γνωστό έγινε και το πώς κατάφερε να σχεδιάσει το συγκεκριμένο παπούτσι με τη διαδικασία να εντυπωσιάζει.