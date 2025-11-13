Ολυμπιακός: Το video που δείχνει πως σχεδιάστηκαν τα εντυπωσιακά παπούτσια του Εβάν Φουρνιέ!
Ο Εβάν Φουρνιέ, με ένα post στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, έκανε γνωστά τα εντυπωσιακά παπούτσια που φορούσε το βράδυ της Τετάρτης (12/11), κόντρα στη Ζάλγκιρις.
Μάλιστα, φαίνεται χαρακτηριστικά πως έχει γράψει στο πίσω μέρος του παπουτσιού «un scare club», που σημαίνει «ένας ιερός σύλλογος».
Για ακόμη μία φορά ο Φουρνιέ δείχνει έμπρακτα την αγάπη του προς τον Ολυμπιακό.
Επίσης γνωστό έγινε και το πώς κατάφερε να σχεδιάσει το συγκεκριμένο παπούτσι με τη διαδικασία να εντυπωσιάζει.
Δείτε το βίντεο με τη σχεδίαση του παπουτσιού του Φουρνιέ:
