AEK: Η τεράστια ανάγκη στο «3», ένα ριμπάουντ και ένα φάουλ

Ο Νίκος Καρφής στέκεται στην κρισιμότερη φάση του ματς με τον ΠΑΟΚ που πήγαν όλα λάθος και ξεχωρίζει την ανάγκη να βρεθεί λύση για τη θέση του small forward.

H AEK γνώρισε την δεύτερη σερί ήττα της στη Stoiximan GBL. Η Ένωση ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena με 78-76 σε ματς θρίλερ και έτσι έπεσε στο 4-2. Μια ήττα που θα μπορούσε να είχε αποφύγει, αν έκανε αυτά που έπρεπε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Δηλαδή να πάρει ένα από τα δύο ριμπάουντ που θα μπορούσε. Και αφού δεν κατάφερε να πάρει στη σημαντικότερη κατοχή, έπρεπε να κάνει φάουλ. Κάτι που δεν έγινε. Όλα λάθος και δεύτερο σερί αρνητικό αποτέλεσμα.

Ούτε ριμπάουντ, ούτε φάουλ

Mε το καλάθι του Σίλβα για το 76-76, 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η ΑΕΚ είχε επιστρέψει από το -11 και ήταν έτοιμη να ολοκληρώσει μια μεγάλη ανατροπή. Κι όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα τα έκανε όλα λάθος.

Ο Ντίμσα αστόχησε σε τρίποντα στα 25 δευτερόλεπτα, αλλά ο Μουρ ανανέωσε την κατοχή. Ο Μπράουν αστόχησε στη δίποντα στην επόμενη φάση, όμως ο ίδιος πήρε το ριμπάουντ και έτσι βρήκε μια τελευταία ευκαιρία για σουτ νίκης, την οποία δεν έχασε. Καλάθι στα 0.8 και μεγάλο διπλο η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Δηλαδή στην σημαντικότερη άμυνα του ματς η Ένωση έχασε δύο ριμπάουντ που θα της έδιναν την ευκαιρία να έχει μια τελευταία επίθεση για το ματς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ είχε φάουλ να δώσει για να φτιάξει καλύτερα την άμυνα της μετά από επαναφορά, δεν έκανε ποτέ φάουλ και ο Μπράουν έφτασε μέχρι μέσα για να την υποχρεώσει σε δεύτερη σερί ήττα.

Δεν κάναμε φάουλ στο τέλος που ήταν τόσο φανερό πως έπρεπε να κάνουμε για να σταματήσουμε τον χρόνο και να πάμε στην παράταση. Δεν το κάναμε και το πληρώσαμε», ανέφερε στην ΕΡΤ ο Σάκοτα.

Και η αλήθεια είναι πως κανείς παίκτης της Βασίλισσας δεν είχε το καθαρό μυαλό να το κάνει.

Η ανάγκη ενίσχυσης στο «3»

Οι άνθρωποι της Βασίλισσας εδώ και καιρό τσεκάρουν την αγορά με σκοπό να βελτιωθεί η κατάσταση και να προχωρήσουν σε κάποια αντικατάσταση. Ο Σάκοτα τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πως η Ένωση ξέρει εδώ και καιρό τις ανάγκες που έχει, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνουν διορθώσεις άμεσα.

Ωστόσο στην ΑΕΚ το ψάχνουν και όταν βρουν την κατάλληλη ευκαιρία, θα... χτυπήσουν. Ο παίκτης που δεν εκπληρώνει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες είναι δίχως αμφιβολία ο Αντόνις Αρμς. Αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά, αλλά απογοητεύει.

Είχε ανεβάσει ψηλά τον πήχη με τις εμφανίσεις του στα φιλικά, αλλά τα επίσημα είναι μια άλλη ιστορία και εκεί ο Αμερικανός αδυνατεί να δώσει λύσεις στην Ένωση. Η ΑΕΚ έχει μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης στο «3» και δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει για πολύ ακόμα τον Αρμς.

Ο Σάκοτα του έχει δώσει πολλές ευκαιρίες σε όλα τα ματς. Έχει προσπαθήσει να τον κρατήσει στο παρκέ αρκετές φορές, παρόλο που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλει σε επίθεση και άμυνα. Αλλά ο Αρμς δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα μεγάλο ματς.

Ο βασικός small forward της ομάδας μετρά στο BCL 5 πόντους μέσο όρο, ενώ εντός των τειχών μετρά 3.7. Για ένα βασικό παίκτη που παίκτη σε μια τόσο σημαντική θέση, αυτά τα νούμερα προκαλούν προβληματισμό στους ανθρώπους της Βασίλισσας και αναμένονται κινήσεις όταν βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Οι τρεις κλασικοί και ο Φλιώνης

Η ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει πράγματα από αρκετούς παίκτες του ρόστερ και όχι πάντα να τα περιμένει όλα από την κορυφαία τριάδα της μέσα στη σεζόν (Γκρέι, Σίλβα και Μπάρτλεϊ) συν τον Φλιώνη.

Οι Γκρέι, Σίλβα και Μπάρτλεϊ κουβαλούν την Βασίλισα στα περισσότερα ματς, ενώ και ο Φλιώνης που ήταν θετικότατος με τον ΠΑΟΚ, έχει ορισμένες καλές εμφανίσεις προσφέροντας σημαντικές βοήθειες στην ομάδα σε άμυνα και επίθεση. Αλλά χρειάζονται βοήθεια.

Ο Σάκοτα πρέπει να βρει λύσεις και από το υπόλοιπο ρόστερ, να μπουν στην... εξίσωση και να κάνουν αυτό που πρέπει στα ματς που έρχονται. Η Βασίλισσα πρέπει να γίνει πιο απρόβλεπτη και σιγά σιγά να βρει κι άλλους πόλους στην επίθεση. Γιατί στα κακά βράδια του Μπάρτλεϊ, του Σίλβα και του Γκρέι, θα πρέπει να είναι έτοιμος να βγει κάποιος άλλος μπροστά.

ΥΓ: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της τρία δύσκολα ματς για τη Stoiximan GBL. Και είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να μην τρέξει σερί ήττων. Έχει ήδη δύο και την επόμενη αγωνιστική θα κοντραριστεί εκτός έδρας με το Μαρούσι. Στις 7 Δεκέμβρη θα πάει στο ΣΕΦ για το ματς με Ολυμπιακό, ενώ στις 13 του ίδιου μήνα θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena. Δύσκολο πρόγραμμα!

YΓ 2: Πριν το τζάμπολ οι παίκτες της ΑΕΚ, το προπονητικό επιτελείο και άνθρωποι της Βασίλισσας τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Ρούμπη, του οπαδού της ομάδας που δολοφονήθηκε. Ακόμα ένα νέο παιδί χάνει τη ζωή του τόσο άδικα. Επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος. Οι υπεύθυνοι πρέπει να πάρουν γενναίες αποφάσεις ΑΜΕΣΑ. Δεν πάει άλλο αυτό η κατάσταση, δεν γίνεται να χάνονται συνεχώς ανθρώπινες ζωές.