ΑΕΚ: Με Μπράουν ταξιδεύει στο Βερολίνο
Μπορεί να έλειψε κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Γκρεγκ Μπράουν, ωστόσο η ΑΕΚ θα τον έχει κανονικά στην απόστολή για Βερολίνο
Με τον Αμερικανό ψηλό ταξιδεύει η αποστολή της «Βασίλισσας» στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Ο εντυπωσιακός dunker ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και η συμμετοχή του στην κομβική αναμέτρηση με την Άλμπα στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL κόντρα στην Άλμπα, παραμένει αμφίβολη. Σπουδαία η συνεισφορά του και στις δύο μεριές του παρκέ, συνθέτει ένα τρομερό δίδυμο στην άμυνα μαζί με τον Γκρέι στην ρακέτα της ΑΕΚ.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 18/3 στις 20:00 στην υπερσύγχρονη «Uber Arena» των 14.500 θέσεων. Η Βασίλισσα θα έχει μαζί της τον κόσμο της, αλλά και τον διοικητικό ηγέτη της, Μάκη Αγγελόπουλο σε άλλο ένα ματς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.