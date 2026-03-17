Μπορεί να έλειψε κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Γκρεγκ Μπράουν, ωστόσο η ΑΕΚ θα τον έχει κανονικά στην απόστολή για Βερολίνο

Με τον Αμερικανό ψηλό ταξιδεύει η αποστολή της «Βασίλισσας» στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Ο εντυπωσιακός dunker ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και η συμμετοχή του στην κομβική αναμέτρηση με την Άλμπα στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL κόντρα στην Άλμπα, παραμένει αμφίβολη. Σπουδαία η συνεισφορά του και στις δύο μεριές του παρκέ, συνθέτει ένα τρομερό δίδυμο στην άμυνα μαζί με τον Γκρέι στην ρακέτα της ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 18/3 στις 20:00 στην υπερσύγχρονη «Uber Arena» των 14.500 θέσεων. Η Βασίλισσα θα έχει μαζί της τον κόσμο της, αλλά και τον διοικητικό ηγέτη της, Μάκη Αγγελόπουλο σε άλλο ένα ματς.