Ο Πανιώνιος μετά τη νέα ήττα από το Μαρούσι βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής στο ρόστερ του με τον Τζάκσον Κρούζερ να είναι εκείνος που θεωρείται ο βασικός υποψήφιος για να αποχωρήσει από την ομάδα.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να πετύχει την πρώτη νίκη του ούτε με το Μαρούσι, γεγονός που βαραίνει αναπόφευκτα την ατμόσφαιρα στο στρατόπεδο των «κυανέρυθρων». Το 0-6 στο ξεκίνημα της Stoisiman GBL οδηγεί σε σκέψεις για περαιτέρω διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ της ομάδας.

Μια από αυτές που έχουν προκριθεί είναι η αλλαγή του Τζάκσον Κρούζερ, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 14:02 από τον Ηλία Ζούρο και είχε μόλις 2 πόντους και 3 ριμπάουντ. Η... χαμηλή πτήση του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ βάζει εύλογα σε σκέψεις τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος περίμενε περισσότερα από τον Κρούζερ.

Μάλιστα, στο «κάδρο» της αμφισβήτησης βρέθηκε και ο Τάιλερ Γουόλ, όμως, ο 24χρονος πάουερ φόργουορντ «σώζεται» από το γεγονός ότι είναι καλός αμυντικός και βοηθάει στο πίσω γήπεδο.

Άλλωστε, είναι εμφανές το πρόβλημα στην άμυνα ειδικά περιφερειακά, το οποίο θα προσπαθήσει να διορθώσει ο Ηλίας Ζούρος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να πάει με καλύτερη αμυντική προσήλωση στον αγώνα με την Μύκονο στο κλειστό της Άνω Μεράς, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Πανιώνιος είναι σε πίεση και αυτό το γεγονός καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το έργο του τεχνικού των «κυανέρυθρων», αλλά και των παικτών του, που καλούνται τα επόμενα 24ωρα να βρουν τη λύση και να πάνε στη Μύκονο για να πάρουν την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Η άμεση προσαρμογή του Στέντμον Λέμον και η αγωνιστική αφομοίωση του Κερόν ΝτεΣιλντς αποτελούν την προτεραιότητα του τεχνικού επιτελείου εν όψει της δύσκολης συνέχειας.

