Ο Κρις Σίλβα και ο Δημήτρης Φλιώνης αποχώρησαν με προβλήματα από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena, ωστόσο εκτός από το αρνητικό αποτέλεσμα, είδες και δυο παίκτες της να αποχωρούν με προβλήματα από το παρκέ.

Συγκεκριμένα ο Κρις Σίλβα και ο Δημήτρης Φλιώνης δημιουργούν μεγάλο «πονοκέφαλο» στον Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς πλέον θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η κατάσταση τους τις επόμενες ώρες.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει:

«Ο Κρις Σίλβα αγωνίστηκε επί μακρόν με εκδορά γωνίας αριστερού οφθαλμού, ενώ ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη ρινική αιμορραγία, μετά από άμεση πλήξη, με συνοδό οίδημα, αλλά επίσης αγωνίστηκε λαβωμένος.

Η κατάσταση των δύο αθλητών θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες».