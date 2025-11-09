ΑΕΚ: Πρόβλημα με Σίλβα και Φλιώνη
Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena, ωστόσο εκτός από το αρνητικό αποτέλεσμα, είδες και δυο παίκτες της να αποχωρούν με προβλήματα από το παρκέ.
Συγκεκριμένα ο Κρις Σίλβα και ο Δημήτρης Φλιώνης δημιουργούν μεγάλο «πονοκέφαλο» στον Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς πλέον θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η κατάσταση τους τις επόμενες ώρες.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει:
Δείτε ΕπίσηςΣάκοτα: «Έπρεπε να κάνουμε φάουλ στο τέλος»
«Ο Κρις Σίλβα αγωνίστηκε επί μακρόν με εκδορά γωνίας αριστερού οφθαλμού, ενώ ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη ρινική αιμορραγία, μετά από άμεση πλήξη, με συνοδό οίδημα, αλλά επίσης αγωνίστηκε λαβωμένος.
Η κατάσταση των δύο αθλητών θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.