ΑΕΚ: Πρόβλημα με Σίλβα και Φλιώνη

Νίκος Καρφής
SilvaAEK

bet365

Ο Κρις Σίλβα και ο Δημήτρης Φλιώνης αποχώρησαν με προβλήματα από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στη SUNEL Arena, ωστόσο εκτός από το αρνητικό αποτέλεσμα, είδες και δυο παίκτες της να αποχωρούν με προβλήματα από το παρκέ.

Συγκεκριμένα ο Κρις Σίλβα και ο Δημήτρης Φλιώνης δημιουργούν μεγάλο «πονοκέφαλο» στον Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς πλέον θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η κατάσταση τους τις επόμενες ώρες.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει:

Δείτε Επίσης

Σάκοτα: «Έπρεπε να κάνουμε φάουλ στο τέλος»
Σάκοτα

«Ο Κρις Σίλβα αγωνίστηκε επί μακρόν με εκδορά γωνίας αριστερού οφθαλμού, ενώ ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη ρινική αιμορραγία, μετά από άμεση πλήξη, με συνοδό οίδημα, αλλά επίσης αγωνίστηκε λαβωμένος.
Η κατάσταση των δύο αθλητών θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες».

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα