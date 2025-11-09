ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το... πηγαδάκι Σάκοτα και Ζντοβτς πριν το ματς
Το πιο ενδιαφέρον ματς της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 6η (13:00).
Tις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη κινητικότητα όσον αφορά τα εισιτήριας με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ανοίξει και το άνω διάζωμα προς διευκόλυνση της προσέλευσης περισσότερων οπαδών.
Κάτι παραπάνω από μια ώρα πριν το τζάμπολ, δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες για το ευρωπαϊκό και φυσικά για το ελληνικό μπάσκετ με όλη την πορεία τους, στη χώρα, είχαν την ευκαιρία για... πηγαδάκι.
Ο λόγος για τον Ντράγκαν Σάκοτα και Γιούρι Ζντοβτς που τα... είπαν για αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.
Ένα αντίστοιχο... πηγαδάκι έστησε και ο Λεκαβίτσιους με τον συμπατριώτη του, Ντίμσα που από φέτος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ.
