Η ΑΕΚ άνοιξε και το άνω διάζωμα της SUNEL Arena για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ έχει στρέψει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την 6η της Stoiximan GBL την Κυριακή (9/11 - 13:00).

Tις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη κινητικότητα όσον αφορά τα εισιτήρια για το ματς με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ανοίξει και το άνω διάζωμα προς διευκόλυνση της προσέλευσης περισσότερων οπαδών

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ

«H AEK BC ενημερώνει, ότι – προς διευκόλυνση των οπαδών της ομάδας μας – άνοιξε και το άνω διάζωμα της SUNEL Arena, για την αναμέτρηση με ΠΑΟΚ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί αύριο (Κυριακή, 09/11, 13:00), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Τιμή Εισιτηρίου: Από 20 ευρώ.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ».