Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) για την Καταλονία, όπου θα συμμετάσχει στο Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στο Pavelló Olímpic, στην έδρα της Μπανταλόνα.

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε για την Μπανταλόνα, έχοντας την πρόκληση της συμμετοχής στο Final Four του Basketball Champions League, επιστρέφοντας στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Μάλαγα, με τον Τζέιμς Νάναλι να ακολουθεί την αποστολή της «Ένωσης» στην Καταλονία. Ο Νάναλι δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL, κόντρα στον Ολυμπιακό, λόγω διαστρέμματος, ωστόσο θα είναι διαθέσιμος για το Final Four.

Σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας–Τενερίφη.



