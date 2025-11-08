Ο Δημήτρης Κατσίβελης συμμετείχε στην προπόνηση της ΑΕΚ, και όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στον ΠΑΟΚ, παρά το πρόβλημά του στο γόνατο.

Ευχάριστα ήταν τα νέα για την ΑΕΚ όσον αφορά την περίπτωση του Δημήτρη Κατσίβελη. Ο διεθνής γκαρντ τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή (9/11 - 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL τέθηκε σε αμφιβολία.

Ωστόσο, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, φάνηκε πως υπέστη μία κάκωση στο δεξί γόνατο. Κάτι που σημαίνει πως έληξε ο... συναγερμός στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων». Έτσι, ο Δημήτρης Κατσίβελης. αφού έλαβε μέρος σε χαμηλούς ρυθμούς στη σημερινή προπόνηση, τίθεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ για Κατσίβελη

