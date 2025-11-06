Περιστέρι: Το κάλεσμα για Παναθηναϊκό με τον μικρό Πρίγκιπα
Το Περιστέρι αντιμετωπίζει το Σάββατο (8/11, 16:00, ΕΡΤ 2) τον Παναθηναϊκό AKTOR στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL και κάλεσε τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο μ’ έναν πρωτότυπο τρόπο.
Συγκεκριμένα, έφτιαξε ένα εξαιρετικό βίντεο με τον Πρίγκιπα της Δυτικής Όχθης που σηκώνει το βλέμμα του και μετράει τ’ άστρα, αλλά δεν τα φοβάται!
Το Περιστέρι που προέρχεται από μια εντός έδρας ήττα από την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup, θέλει απέναντι στους «πράσινους» να πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση που θα δώσει και την απαιτούμενη ώθηση για τη δύσκολη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
