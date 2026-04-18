Η Μϋκονος, μετά από ένα σπουδαία ο ματς, ξεπέρασε το εμπόδιο του Περιστερίου (92-88) και πλέον ετοιμάζεται για ακόμη μια ιστορική στιγμή, την είσοδό της στα Play Offs.

Η Μύκονος πανηγυρίζει ακόμη μια μεγάλη νίκη και ακόμη μια υπέρβαση!

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου υπέταξε μετά από ένα σπουδαίο ματς το Περιστέρι με 92-88 και πλέον βρίσκεται στα Play Offs, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της, στην πρώτη της σεζόν στην Stoiximan GBL.

Για την Μύκονο, η οποία ανέβηκε στο 9-14, είχε σε μεγάλη βραδιά τον Άπλμπι με 21 πόντους και 9 ασίστ, ενώ 18 πρόσθεσε ο Κάναντι.

Για το Περιστέρι, το οποίο υποχώρησε στο 13-10, οι 19 του Βαν Τούμπεργκεν και οι 16 του Νίκολς δεν ήταν αρκετοί.

Μύκονος - Περιστέρι: Το ματς

Το πρώτο κομμάτι του αγώνα ήταν σχετικά ισορροπημένο, με το δεκάλκεπτο να κλείνει στο 18-19, καθώς η Μύκονος αντέδρασε μετά το 11-19 και μείωσε. Ο Άπλμπι με τρίποντο έβαλε μπροστά τη Μύκονο λίγο μετά (23-21, 12'), όμως το Περιστέρι βρήκε λύσεις και έκανε το σκορ 28-33 στο 17'. Οι γηπεδούχοι είχαν ξανά την απάντηση και με επιμέρους 14-5 ανέκτησαν τα ηνία και το ημίχρονο ολοκλήρώθηκε στο 42-38.

Σκουλίδας και Άπλμπι έκαναν το σκορ 49-38 στο 21', με την Μύκονο να φτάνει πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα. Ο Καρντένας σήμανε την αντεπίθεση και το Περιστέρι μείωσε στο τρίποντο (53-50, 25'), όμως ο Σκουλίδας και ο Μάντζαρης βρήκαν μεγάλα σουτ, με την Μύκονο να κλείνει το δεκάλεπτο στο 68-57. Οι νησιώτες έκαναν το σκορ 72-61 στο 32', όμως το Περιστέρι με ένα 0-7 μείωσε (72-68, 34'). Ο Άπλμπι ήταν εκεί για τη Μύκονο, κάνοντας το σκορ 82-73, όμως ο Καρντένας δήλωσε παρών και η διαφορά έπεσε στους 4 (86-82, 38'). Ξανά ο Άπλμπι έδωσε λύσεις, με τον Καρντένας να καταφέρνει απλά να μειώσει στο τελικό 92-88.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 42-38, 68-57,92-88