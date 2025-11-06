Η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε από ομάδα του προπονητή Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει μετατραπεί σ’ ένα σύνολο που είναι αδύναμο τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά.

Αν η περσινή Φενέρμπαχτσε έφτασε στην κατάκτηση της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι παίζοντας κατά γενική ομολογία το καλύτερο μπάσκετ στο Final Four, αλλά και συνολικά στη διοργάνωση, φέτος είναι σκιά του εαυτού της.

Η επίδραση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο παιχνίδι είναι μικρότερη και είναι κάτι εμφανές, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τις πληροφορίες που δέχονται οι παίκτες από τον προπονητή τους, προκειμένου να τις υλοποιήσουν στο παρκέ.

Βασικός άξονας του προβλήματος είναι η επίθεση, παρότι στην άμυνα δέχεται κατά μέσο όρο 82.5 πόντους ανά αγώνα. Οι 78.9 πόντοι που σημειώνει η τουρκική ομάδα στα πρώτα 8 παιχνίδια της Euroleague, αν μη τι άλλο καταδεικνύουν έναν σημαντικό παράγοντα του προβλήματος.

Μάλιστα, αυτό έχει να κάνει με τις δυο μεγάλες αποχωρήσεις του καλοκαιριού του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που επέλεξε το ΝΒΑ και του Μάρκο Γκούντουριτς, ο οποίος υπέγραψε στην Αρμάνι Μιλάνο. Αυτοί οι δυο παίκτες αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες της περσινής επιτυχίας της Φενέρμπαχτσε που έφτασε στην κατάκτηση της Euroleague, μετά από την θητεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος ήταν και εκείνος που την οδήγησε για πρώτη φορά στην κούπα το 2017.

Οι δυο παίκτες αποτέλεσαν μεγάλο πλήγμα για την Φενέρμπαχτσε, καθώς επί της ουσίας δεν αναπλήρωσε σε καμία στιγμή το κενό τους ουσιαστικά. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή.

Μπορεί ο Γκούντουριτς να είναι πιο εύκολο να «κρυφτεί» τη φετινή σεζόν στο ρόστερ της τουρκικής ομάδας με την ενίσχυση της, αλλά η απώλεια του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει καλυφθεί σε καμία περίπτωση, καθώς ο Μίκαελ Γιάντουνεν δεν μπορεί να δώσει το πολυδιάστατο παιχνίδι του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ, που ήταν εξαιρετικός τόσο μακριά, όσο και κοντά στο καλάθι.

Ο απολογισμός της Φενέρμπαχτσε (3-5) και η 16η θέση στην βαθμολογία της Euroleague έπειτα από 8 αγώνες αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν το πρόβλημα που υπάρχει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία έχει χαμηλή παραγωγικότητα επιθετικά με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τους μόλις 58 πόντους στην ήττα από την Ρεάλ στη Μαδρίτη (για την 8η αγωνιστική), όπου δέχθηκε 84 πόντους.

Όταν μιλάμε για ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που στηρίζεται στη λεπτομέρεια, είναι λογικό να αναμένεται άμεσα αντίδραση και διόρθωση της ανορθογραφίας στο παιχνίδι συνολικά της Φενέρμπαχτσε, προκειμένου να μην χαθεί πολύ νωρίς η σεζόν...

