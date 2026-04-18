Ξανθόπουλος: «Με την εμφάνιση που είχαμε, δεν δικαιούμασταν να κερδίσουμε »

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για την ήττα του Περιστερίου απέναντι στη Μύκονο.

Το Περιστέρι δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα στην έδρα της Μυκόνου, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης, να στέκεται στην κακή άμυνα που έπαιξε η ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Προφανώς, με την εμφάνιση που είχαμε σήμερα, και ειδικά με την άμυνά μας, δεν δικαιούμασταν να κερδίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω πως, αν το παίρναμε, ουσιαστικά θα το είχαμε κλέψει στο τέλος. Είχαμε ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο, όμως από εκεί και πέρα η αμυντική μας εικόνα ήταν πολύ κακή. Στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν είχαμε καλή αναλογία ασίστ-λαθών· αν θυμάμαι σωστά, κάναμε έξι λάθη. Επιπλέον, δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Ισορροπήσαμε κάπως την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο, παρ’ όλα αυτά, αν δει κανείς την αναλογία ασίστ-λαθών της Μυκόνου, μόνο αυτός ο παράγοντας αρκεί για να εξηγήσει γιατί κέρδισε σε αυτόν τον ρυθμό. Συγχαρητήρια στη Μύκονο και εύχομαι καλή συνέχεια.

Έχουμε ένα παιχνίδι την Τετάρτη για να ολοκληρώσουμε την κανονική διάρκεια της σεζόν όσο το δυνατόν καλύτερα, στην έδρα μας, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ελπίζουμε να κλείσουμε θετικά τη σεζόν, με τον κόσμο στο πλευρό μας, που μας έχει στηρίξει σε όλη τη διάρκειά της.

Μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, μπροστά στους φιλάθλους μας, και από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια στα play-off. Καλή συνέχεια στη Μύκονο. Και για εμάς ισχύουν όσα είπαμε, χρειάζεται απλώς να παρουσιαστούμε πιο αποτελεσματικοί αμυντικά στο παιχνίδι με τον Άρη».