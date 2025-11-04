Ο Φράνσις Οκόρο έφτασε στην Καρδίτσα το απόγευμα της Τρίτης (4/11) και την Τετάρτη (5/11) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ανακοινωθεί.

Μετά από μερικούς μήνες επέστρεψε το απόγευμα της Τρίτης (4/11) στην Καρδίτσα ο Φράνσις Οκόρο για λογαριασμό της Θεσσαλικής ομάδας. Ο 26χρονος Νιγηριανός σέντερ έφτασε για να αντικαταστήσει τον Ντιμάτζιο Ουίγκινς που πήγε στην Κίνα. Ο Οκόρο προτιμήθηκε από τον Νίκο Παπανικολόπουλο, καθώς θεωρείται η καλύτερη επιλογή για να καλύψει το κενό στη ρακέτα, δίπλα στον Αλεξάντερ Μάντσεν.

Οι διαπραγματεύσεις ήταν άμεσες και η διοίκηση της Θεσσαλικής ομάδας απέσπασε την καταφατική του απάντηση και μπήκε στο αεροπλάνο για να έρθει και να βοηθήσει την Καρδίτσα.

Η επιλογή του προκρίθηκε από τον Παπανικολόπουλο, έναντι ενός ακόμη υποψηφίου, καθώς είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και πέρσι η αλήθεια είναι πως αποτέλεσε έναν παίκτη-κλειδί στην εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα.

Ο Φράνσις Οκόρο ξεκίνησε τη σεζόν στην Πολωνία για λογαριασμό της Τσζάρνι με την οποία είχε 4 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 1 τάπα σε 3 αγώνες. Προφανώς και δεν ήταν ευχαριστημένος από τον τρόπο που χρησιμοποιούνταν, γι’ αυτό και μόλις ήρθε η πρόταση από την Καρδίτσα την αποδέχθηκε αμέσως.

Εφόσον ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη (5/11) αναμένεται να κάνει «ντεμπούτο» την Κυριακή (9/11, 13:00) κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



