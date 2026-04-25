Δείτε τα highlights της νίκης του Κολοσσού επί της Καρδίτσας που τον έστειλαν στα play-offs της Stoiximan GBL.

Ο Κολοσσός επικράτησε της Καρδίτσας με 91-80 στη Ρόδο για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL και θα βρεθεί στα play-offs μετά την ήττα του Ηρακλή.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Ραντλ με 20 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Εστράδα με 17 πόντους.