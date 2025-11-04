Γκρέι και Σίλβα δεν προπονήθηκαν λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (9/11), αφου ταλαιπωρούνται από ίωση.

Σημαντικές απουσίες στην προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει του ματς της Κυριακής (13:00) με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan GBL. Η προετοιμασία της Ένωσης για το παιχνίδι του πρωταθλήματος ξεκίνησε με... εμπόδια, αφού ο Σάκοτα δεν είχε στη διάθεση του τους δύο βασικούς της frontline.

ΡαϊΚουάν Γκρέι και Κρις Σίλβα δεν προπονήθηκαν, αφού ταλαιπωρούνται από ίωση και τέθηκαν προσώρας εκτός μάχης. Η κατάστασή τους θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Οι δύο ψηλοί είναι και οι δύο κορυφαίοι - σε απόδοση - παίκτες της Βασίλισσας φέτος, μαζί με τον Μπάρτλεϊ που έχει κάνει αρκετά εντυπωσιακά ματς στην περιφέρεια της ομάδας του Σάκοτα.

Ο Γκρέι είναι το βασικό τεσσάρι της ΑΕΚ και ο Σίλβα εκείνος που ξεκινά στη θέση του σέντερ.