Ζιάγκος: «Η Μύκονος συνεχίζει να προσφέρει ιδιαίτερες στιγμές σε αυτόν τον τόπο»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε στην ιστορική νίκη της Μυκόνου στην έδρα της κόντρα στο Μαρούσι.

Μεγάλη νίκη για τη Μύκονο. Η ομάδα του Ζιάγκου επικράτησε δύσκολα με 77-75 του Αμαρουσίου και πήγε στο 2-3, πανηγυρίζοντας παράλληλα την πρώτη νίκη στην έδρα της, στο σπίτι της. Πήγε να επιστρέψει από το -17 το Μαρούσι, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μια σπουδαία ανατροπή.

Mετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στο ιστορικό αποτέλεσμα για την ομάδα του. «Άλλη μια βραδιά με σχετική ιστορικότητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη μας νίκη στο νησί ως ομάδα της Stoiximan GBL», τόνισε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά

«Αυτός ο έφηβος, αυτός ο νεοσύστατος οργανισμός αρχίζει να γράφει ιστορία και συνεχίζει να προσφέρει ιδιαίτερες στιγμές σε αυτόν τον τόπο. Άλλη μια βραδιά με σχετική ιστορικότητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη μας νίκη στο νησί ως ομάδα της Stoiximan GBL.

Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για τη συνολική τους προσπάθεια. Με εξαίρεση το πρώτο τρίλεπτο και το τελευταίο τετράλεπτο, θεωρώ ότι ελέγχαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Σαφώς, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε τη διαφορά και τις αποφάσεις μας στο φινάλε είναι ένα μάθημα από το οποίο οφείλουμε να διδαχθούμε και να το προσεγγίσουμε σωστά, ώστε να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον.

Καλή συνέχεια στο Μαρούσι. Εμείς προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι, απέναντι στον Άρη, στο Αλεξάνδρειο, ένα ματς με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, απαιτήσεων και συνθηκών», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ξέραμε ότι παίζουμε με μια ομάδα που διαθέτει πηγαίο επιθετικό ταλέντο και γνωρίζαμε πως το physicality και το κομμάτι των επαφών θα αποτελούσαν καθοριστικούς παράγοντες του παιχνιδιού. Πράγματι, τα παιδιά μπήκαν δυνατά στις επαφές. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή όχι με όλες τις διαιτητικές αποφάσεις, είναι ένα παιχνίδι επαφών και πολύ εύκολο να υπάρξουν σφυρίγματα με διπλή ανάγνωση. Η φθορά των παικτών μας με τα φάουλ είχε να κάνει με το γεγονός ότι γνωρίζαμε πως ειδικά σήμερα έπρεπε να είμαστε πολύ δυνατοί στο κομμάτι των επαφών. Βέβαια, στην ίδια λογική, κάναμε κι εμείς κάποια φτηνά φάουλ που δεν χρειαζόταν, επιβαρύνοντας τόσο ατομικά όσο και ομαδικά την ομάδα αρκετά νωρίς στο παιχνίδι.

Ο φίλαθλος κόσμος της Μυκόνου κάθε φορά έχει κάτι ξεχωριστό να προσφέρει. Με κάποιον τρόπο μας εκπλήσσει ευχάριστα σε κάθε αγώνα, πάντα έχει κάτι διαφορετικό να μας δώσει. Είναι ένα κοινό που τώρα ωριμάζει και εκπαιδεύεται αθλητικά σε αυτό το επίπεδο. Η ομάδα τρέφεται από τον παλμό και τη στήριξή του, και εμείς προσπαθούμε να του το ανταποδώσουμε κάθε φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ηλία Παπαθεοδώρου: «Δεν βλέπω τον λόγο να απαντήσω ή να σχολιάσω τη δήλωση του συναδέλφου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει λόγος».