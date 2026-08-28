Άπλμπι: «Αυτό που κάνουμε στη Μύκονο έχει μεγαλύτερη σημασία από το αποτέλεσμα ενός αγώνα»

Ο Ταϊρί ΆπλΜπι στάθηκε στην παραμονή του στη Μύκονο και την ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδας.

Για άλλον έναν χρόνι θα βρίσκεται στο Νησί. Ο Ταϊρί Άπλμπι μίλησε στο mykonosbc.gr για την απόφασή του να παραμείνει στη Μύκονο, στάθηκε στη ζωή του στην Ελλάδα και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδας στο FIBA Europe Cup.

Η περσινή σεζόν ήταν η πρώτη σου στη Μύκονο και ολοκληρώθηκε με μια ιστορική πορεία για τον σύλλογο. Τι ήταν αυτό που τελικά σε έπεισε ότι η παραμονή σου στη Μύκονο ήταν η σωστή απόφαση και πάνω σε τι θέλεις να χτίσεις από την πρώτη σου χρονιά;

«Νιώθω ότι η επιστροφή μου στη Μύκονο ήταν η σωστή επιλογή για πολλούς λόγους. Από την πρώτη μου χρονιά ένιωσα πολύ όμορφα μέσα στην ομάδα και υπήρχε ένα περιβάλλον που με έκανε να θέλω να συνεχίσω εδώ. Το προπονητικό επιτελείο, όλοι οι άνθρωποι του staff και φυσικά η διοίκηση έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση.

Αυτό που εκτίμησα περισσότερο ήταν ότι σε όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν υπήρχε μια ξεκάθαρη φιλοσοφία: οι παίκτες ήταν στο επίκεντρο. Νιώθαμε ότι η ομάδα και οι άνθρωποί της ήταν δίπλα μας, όχι μόνο όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά, αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Σε μια μεγάλη σεζόν υπάρχουν πάντα σκαμπανεβάσματα, όμως η στήριξη που είχαμε ήταν σταθερή και αυτό δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, η περσινή πορεία μας έδειξε τι μπορούμε να πετύχουμε όταν δουλεύουμε όλοι μαζί με τον ίδιο στόχο. Ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για τον σύλλογο, αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε σε όσα πετύχαμε. Θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως βάση για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο.

Φέτος, λοιπόν, θέλουμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι σε όλους τους τομείς. Να κρατήσουμε τα στοιχεία που μας έκαναν επιτυχημένους, να διορθώσουμε όσα χρειάζεται και να αποκτήσουμε ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια στο παιχνίδι μας. Ξέρουμε ότι οι αντίπαλοι θα είναι πιο έτοιμοι απέναντί μας και ότι οι απαιτήσεις θα είναι μεγαλύτερες, αλλά αυτό είναι μέρος της πρόκλησης.

Θέλουμε να διεκδικήσουμε ξανά την παρουσία μας στα playoffs και, κυρίως, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Ξέρουμε πλέον καλύτερα ο ένας τον άλλον και αυτό μας δίνει μια καλή βάση για να συνεχίσουμε να χτίζουμε. Για μένα, αυτός είναι και ο λόγος που ήθελα να επιστρέψω: γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη χώρος για να εξελιχθούμε και να πετύχουμε περισσότερα μαζί».

Τι απολαμβάνεις περισσότερο από τη συμμετοχή σου στην ομάδα και από τη ζωή στο νησί; Υπάρχει κάτι από την εμπειρία σου στη Μύκονο που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για σένα;

«Νομίζω ότι αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστή τη Μύκονο είναι οι άνθρωποί της. Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στο νησί, την περσινή σεζόν, αισθανθήκαμε την αγάπη και τη στήριξή τους. Ήταν μια περίοδος που το νησί είχε ήδη αρκετό κόσμο και πολλούς επισκέπτες, όμως οι Μυκονιάτες μάς έδειξαν τον σεβασμό και το ενδιαφέρον τους από πολύ νωρίς, ακόμη και πριν ξεκινήσει η σεζόν.

Αυτό ήταν κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το να βλέπεις ανθρώπους που έχουν τη δική τους καθημερινότητα και τις δικές τους υποχρεώσεις να βρίσκουν χρόνο για την ομάδα και να δείχνουν τόσο έντονα ότι θέλουν να είναι δίπλα της, δημιουργεί ένα πολύ ιδιαίτερο συναίσθημα.

Για μένα, λοιπόν, οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν την εμπειρία στη Μύκονο πραγματικά ξεχωριστή. Και ακόμη περισσότερο, το να βλέπω τη χαρά που μπορούμε να τους προσφέρουμε μέσα από το μπάσκετ. Όταν κερδίζουμε ένα παιχνίδι και βλέπεις τον κόσμο να πανηγυρίζει μαζί μας, καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνουμε έχει μεγαλύτερη σημασία από το αποτέλεσμα ενός αγώνα.

Νομίζω ότι αυτή είναι και η πιο όμορφη πλευρά του να είσαι μέλος αυτού του συλλόγου. Δεν είμαστε μόνο μια ομάδα που αγωνίζεται στη Μύκονο. Υπάρχει μια σχέση με την τοπική κοινωνία και νιώθουμε ότι ο κόσμος μάς ακολουθεί και μας στηρίζει πραγματικά.

Το να έχουμε τους ανθρώπους του νησιού στο πλευρό μας, να έρχονται στο γήπεδο και να μας στηρίζουν, είναι κάτι που εκτιμώ πολύ. Και αυτή η σύνδεση είναι σίγουρα ένα από τα πράγματα που κάνουν τη Μύκονο ξεχωριστή για μένα».

Η Μύκονος ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία του συλλόγου. Τι σημαίνει για σένα προσωπικά η προοπτική να αγωνιστείς στο FIBA Europe Cup και πόσο συναρπαστικό είναι να βοηθήσεις ώστε η Μύκονος να γίνει γνωστή σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κοινό;

«Είναι κάτι που με κάνει πραγματικά χαρούμενο. Το να ετοιμαζόμαστε να παίξουμε στο FIBA Europe Cup είναι μια εκπληκτική εμπειρία. Για έναν παίκτη, το να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην Ευρώπη είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια ευκαιρία να αντιμετωπίσεις διαφορετικές ομάδες, να γνωρίσεις διαφορετικά στιλ μπάσκετ και να αποκτήσεις εμπειρίες που σε βοηθούν να εξελιχθείς. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω με τη Μύκονο.

Ταυτόχρονα, όμως, θέλουμε να το ζήσουμε όλοι μαζί. Θέλουμε να ανταποδώσουμε στους φιλάθλους μας την υποστήριξη που μας έχουν προσφέρει και να κάνουμε τους ανθρώπους του συλλόγου και του staff υπερήφανους. Ξέρουμε πόση δουλειά έχει γίνει για να φτάσουμε μέχρι εδώ και θέλουμε να την εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι κάτι καινούργιο για όλους μας και θέλουμε να τη χαρούμε, χωρίς να χάσουμε την ενότητα που μας χαρακτήρισε πέρυσι. Το σημαντικό είναι να μείνουμε μαζί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ως ομάδα.

Αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την εμπειρία να κάνουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη να γνωρίσουν τη Μύκονο και να καταλάβουν τι προσπαθούμε να χτίσουμε εδώ, τότε θα είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

Έχεις πλέον μια σεζόν συνεργασίας με τον Βαγγέλη Ζιάγκο. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σας και πόσο σημαντική είναι για σένα η εμπιστοσύνη που σου δείχνει;

«Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που επέστρεψα στη Μύκονο. Νιώθω ότι ο κόουτς Ζιάγκος είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω πολύ καλή σχέση και ότι με καταλαβαίνει ως παίκτη. Από την πρώτη μου χρονιά, όταν ήρθε και με επέλεξε, μου έδειξε εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι μαζί καταφέραμε να πετύχουμε όσα είχαμε θέσει ως στόχο.

Το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι διατήρησε την εμπιστοσύνη του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ακόμη και στις στιγμές που τα πράγματα δεν ήταν εύκολα ή όταν ένας παίκτης μπορεί να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, ο κόουτς ήταν εκεί για να με κρατήσει συγκεντρωμένο και να μου θυμίζει τι μπορώ να προσφέρω.

Με βοήθησε πολύ να παραμένω προσγειωμένος και να μην επηρεάζομαι υπερβολικά ούτε από μια καλή εμφάνιση ούτε από ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη και έχει πολλές διαφορετικές στιγμές. Η εμπιστοσύνη του μου έδωσε την ελευθερία να παίξω το παιχνίδι μου, αλλά ταυτόχρονα και την ευθύνη να ανταποκριθώ σε όσα ζητά από εμένα.

Θέλω φέτος να αξιοποιήσω αυτή τη σχέση και την εμπιστοσύνη του για να γίνω ακόμη καλύτερος παίκτης και να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα. Έχω μεγάλη εκτίμηση για τον κόουτς και πραγματικά απολαμβάνω να δουλεύω μαζί του. Είναι ένας από τους ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να θέλω να συνεχίσω εδώ».