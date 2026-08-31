Τζήμας: «Η Μύκονος να γίνει ένας ακόμη πιο ώριμος και δυνατός οργανισμός»

Ο GM της Μυκόνου, Γιάννης Τζήμας, μίλησε στο mykonosbc.gr και αναφέρθηκε για την πορεία της ομάδας και την εξέλιξη που έχει σε όλα τα επίπεδα.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ιστορική για τη Μύκονο, καθώς αγωνίστηκε στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ, ενώ εξασφάλισε και ευρωπαϊκή παρουσία την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο GM της ομάδας Γιάννης Τζήμας, μίλησε στο site της Μυκόνου και αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της νέας σεζόν, στη σημασία ης οργάνωσης, της συνέχειας και της σταθερότητας, αλλά και στον ρόλο των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Τζήμας:

Η Μύκονος κάνει κάθε χρόνο σημαντική πρόοδο. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού τη φετινή σεζόν και ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείστε να διαχειριστείτε;

«Οι προκλήσεις είναι άπειρες! Η Μύκονος είναι μια νέα πρόταση στον χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ, η οποία κάθε χρόνο προσπαθεί να ανεβάσει τον πήχη και να κάνει ένα ακόμη βήμα παραπάνω. Τίποτα από όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει εύκολα. Όλα έχουν έρθει μέσα από πολλή δουλειά, κόπο, θυσίες και καθημερινή προσπάθεια από όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από την ομάδα.

Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, έχουμε μπροστά μας την πρόκληση της Ευρώπης, με τη συμμετοχή μας στο FIBA Europe Cup. Για έναν οργανισμό που βρίσκεται μόλις λίγα χρόνια στο επαγγελματικό μπάσκετ, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο απαιτήσεων, χωρίς να χάσουμε τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία μας.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει η μεγάλη πρόκληση της Stoiximan GBL. Μετά την περσινή έβδομη θέση στο πρωτάθλημα, τη συμμετοχή μας στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας και στα playoffs, γνωρίζουμε ότι πλέον οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Οι αντίπαλοί μας μάς γνωρίζουν καλύτερα και οι προσδοκίες γύρω από την ομάδα έχουν αυξηθεί.

Ο στόχος μας, λοιπόν, είναι να συνεχίσουμε με σταθερά βήματα. Πρώτα απ’ όλα, να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά παράλληλα να δημιουργούμε κάθε χρόνο κάτι περισσότερο. Να βελτιώνουμε την ομάδα, να εξελίσσουμε τον οργανισμό και να δημιουργούμε ακόμη πιο γερές βάσεις για το μέλλον.

Δεν θέλουμε να κάνουμε βήματα που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Θέλουμε η ανάπτυξη να είναι σταθερή και να έρχεται μέσα από σωστό σχεδιασμό, δουλειά και συνέπεια. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο στοίχημα της φετινής σεζόν: να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις, να αξιοποιήσουμε τις νέες εμπειρίες που μας προσφέρει η Ευρώπη και, στο τέλος της χρονιάς, να έχουμε γίνει ένας ακόμη πιο ώριμος και δυνατός οργανισμός».

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να υπάρχει συνέχεια και σταθερότητα στον τρόπο λειτουργίας της ΚΑΕ, καθώς κάθε χρόνο αυξάνονται οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του οργανισμού;

«Είναι απαραίτητο. Όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να οργανωνόμαστε καλύτερα και να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται συνεχώς, χρειάζεσαι ανθρώπους και στελέχη που γνωρίζουν τη δουλειά, έχουν εμπειρία και ξέρουν πρόσωπα και πράγματα.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν πρέπει ποτέ να παραγνωρίζουμε τον ρόλο των ανθρώπων της Μυκόνου. Υπάρχουν στο νησί άνθρωποι και εθελοντές που, με τη δική τους προσπάθεια, μας στηρίζουν κάθε χρόνο και ουσιαστικά μας βοηθούν να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτή η συνεισφορά είναι πολύ σημαντική για εμάς και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς μας.

Έχουμε κάνει ήδη σημαντικά βήματα και στις εγκαταστάσεις μας. Το γήπεδο έχει μεταμορφωθεί σε έναν πραγματικά όμορφο και λειτουργικό χώρο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας και των ανθρώπων της. Είναι μια αλλαγή που δείχνει στην πράξη τη διάθεση να εξελισσόμαστε σε όλα τα επίπεδα.

Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Η Μύκονος είναι ένας ιδιαίτερος και απαιτητικός προορισμός και οι αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις, ειδικά με την παρουσία μας στην Ευρώπη, δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες. Γι’ αυτό και πρέπει συνεχώς να επενδύουμε στην οργάνωση, στους ανθρώπους και στις υποδομές μας.

Η συνέχεια και η σταθερότητα είναι βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την πορεία που έχουμε χαράξει. Θέλουμε κάθε χρόνο να είμαστε καλύτεροι, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά συνολικά ως οργανισμός».

Αν κοιτάξετε τη Μύκονο πριν από δύο χρόνια και τη συγκρίνετε με τη σημερινή εικόνα της, ποια αλλαγή θεωρείτε ότι αποτυπώνει καλύτερα την πρόοδο του οργανισμού;

«Νομίζω ότι η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η οργάνωση. Έχουν ξεκαθαρίσει περισσότερο οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας και αυτό μας επιτρέπει να δουλεύουμε με μεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, έχουμε μια διοίκηση που βρίσκεται κοντά στην ομάδα και γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε έναν οργανισμό που μεγαλώνει και καλείται κάθε χρόνο να ανταποκριθεί σε περισσότερες υποχρεώσεις.

Και φυσικά, υπάρχει ένα σταθερό επιτελείο, με ανθρώπους που γνωρίζουν πλέον πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας μας και έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πορεία αυτών των δύο χρόνων. Ακόμη και όταν προκύπτουν αλλαγές για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, προσπαθούμε να διατηρούμε τη συνέχεια και να μην επηρεάζεται η καθημερινή λειτουργία της ομάδας.

Νομίζω, λοιπόν, ότι η οργάνωση είναι αυτή που αποτυπώνει καλύτερα την πρόοδο που έχουμε κάνει. Δείχνει ότι ο οργανισμός έχει πλέον τις βάσεις για να υποστηρίξει το κάθε επόμενο βήμα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι σταματάμε εδώ. Αντίθετα, όσο μεγαλώνουν οι απαιτήσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε».

Όσο μεγαλώνει η ομάδα, αυξάνονται και οι απαιτήσεις γύρω από τη λειτουργία της. Πώς διασφαλίζετε ότι η καθημερινότητα της ΚΑΕ παραμένει οργανωμένη και ότι το κλαμπ λειτουργεί με τα standards που απαιτεί πλέον η ευρωπαϊκή συμμετοχή;

«Είναι μια καθημερινή διαδικασία και, στην πραγματικότητα, αποτελεί συνέχεια όλων όσων συζητήσαμε. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε το μέγεθος της πρόκλησης και να οργανώσουμε σωστά κάθε λεπτομέρεια.

Η συμμετοχή στην Ευρώπη αλλάζει σημαντικά την καθημερινότητά μας. Το να ξεκινάς, για παράδειγμα, από τη Μύκονο τη Δευτέρα, να ταξιδεύεις στη Ρίγα για να αγωνιστείς την Τετάρτη και στη συνέχεια να επιστρέφεις στην Ελλάδα για να παίξεις στη Λευκάδα, στα Γιάννενα, στην Πάτρα ή σε οποιονδήποτε άλλο προορισμό μέσα σε λίγες ημέρες, δημιουργεί από μόνο του έναν πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Και όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν με την αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας. Δεν αρκεί να οργανώνουμε σωστά τα ταξίδια και το πρόγραμμά μας. Πρέπει οι παίκτες και το σταφ να είναι σε θέση να παρουσιάζονται έτοιμοι στα παιχνίδια που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους στόχους μας. Η GBL είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και περιλαμβάνει ομάδες με μεγάλη ποιότητα και υψηλές απαιτήσεις.

Επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε πού θέλουμε να φτάσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε συνθήκη που μπορεί να προκύψει στην πορεία. Όλο αυτό το πακέτο δεν είναι εύκολο για εμάς, γι’ αυτό και δίνουμε μεγάλη σημασία στην κάθε λεπτομέρεια.

Φροντίζουμε ό,τι μπορεί να αφορά την καθημερινότητα και τις ανάγκες των παικτών και του σταφ, από τις μετακινήσεις και τη διαμονή μέχρι την αποκατάσταση και την προετοιμασία. Θέλουμε όλα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα οργανωμένα και έτοιμα, ώστε να περιορίζουμε την επιβάρυνση, να μειώνουμε το ρίσκο και να δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορεί η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σεζόν.

Για εμάς, αυτό είναι το ζητούμενο: να μην αφήνουμε πράγματα στην τύχη και να δημιουργούμε καθημερινά ένα περιβάλλον που επιτρέπει στην ομάδα να επικεντρώνεται στο αγωνιστικό της έργο».

Τι σημαίνει για εσάς μια πετυχημένη ευρωπαϊκή πρώτη χρονιά; Είναι θέμα αποτελεσμάτων, εμπειρίας, εξωστρέφειας ή κυρίως το να αποδείξει η Μύκονος ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ευρωπαϊκού οργανισμού;

«Νομίζω ότι η ίδια η συμμετοχή αποτελεί, από μόνη της, ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Αν σκεφτεί κανείς πού βρισκόταν η Μύκονος πριν από λίγα χρόνια και πού βρίσκεται σήμερα, αντιλαμβάνεται το μέγεθος αυτού του βήματος. Πριν από τέσσερα χρόνια αγωνιζόμασταν στη Β’ Εθνική, πριν από πέντε χρόνια δεν υπήρχε καν κλειστό γήπεδο, ούτε ο σημερινός οργανωτικός και στελεχιακός μηχανισμός. Και σήμερα ένας οργανισμός που ξεκίνησε από αυτή τη βάση συμμετέχει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Φυσικά, κανείς δεν μπαίνει σε μια διοργάνωση για να χάσει. Το αποτέλεσμα έχει τη σημασία του και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί. Για μένα, όμως, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο μιας επιτυχημένης πρώτης ευρωπαϊκής χρονιάς. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που θέλουμε να πετύχουμε.

Το νησί είναι ήδη μια παγκόσμια αναγνωρίσιμη δύναμη, κυρίως μέσα από τον τουρισμό και το brand του. Τώρα έρχεται και ένας αθλητικός οργανισμός να δείξει ότι η Μύκονος έχει και αθλητισμό, έχει και μπάσκετ, έχει και ανθρώπους που μπορούν να υπηρετήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Αυτό είναι που δίνει ξεχωριστή αξία στη συγκεκριμένη συμμετοχή. Δεν θέλουμε απλώς να πάμε στην Ευρώπη για να πούμε ότι παίξαμε σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θέλουμε να παρουσιαστούμε με τρόπο που να αντιπροσωπεύει τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και να δείξουμε ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο.

Θέλουμε, λοιπόν, να ζήσουμε την εμπειρία, να εκπροσωπήσουμε σωστά το νησί και να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα. Αν στο τέλος της χρονιάς έχουμε κάνει όλα αυτά και έχουμε εξελιχθεί ακόμη περισσότερο ως οργανισμός, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη μας ευρωπαϊκή σεζόν πέτυχε τον σκοπό της».