Παπαθεοδώρου: «Κουκλοθέατρο το ελληνικό μπάσκετ, έχουν έρθει κάποιοι ηθοποιοί και εμείς ακολουθούμε σαν μαριονέτες»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Αμαρουσίου από τη Μύκονο.

Η Μύκονος κατάφερε να πάρει μία δύσκολη νίκη επί του Αμαρουσίου 77-75. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη νίκη της νησιωτικής ομάδας στο «σπίτι» της, στο επίπεδο της Stoiximan GBL.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Ηλίας Παπαθεοδώρου, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ξέσπασε και χαρακτήρισε το ελληνικό μπάσκετ ως κουκλοθέατρο.

«Συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη νίκη της. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Μύκονος το έλεγξε στο μεγαλύτερο διάστημα, κάναμε την επίθεσή μας, αλλά στο τέλος δεν ολοκληρώσαμε την ανατροπή».

Για το τι λείπει από το Μαρούσι: «Από το Μαρούσι λείπουν αρκετά πράγματα, θέλουμε δουλειά. Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, πιο επιθετικοί, πιο δυνατοί για να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος σε αυτό το κουκλοθέατρο που παίζεται στο ελληνικό μπάσκετ».

Είναι ένα κουκλοθέατρο. Είμαστε μέρος μιας θεατρικής παράστασης».

Για το αν είναι αιχμή για τη διαιτησία: «Όχι. Είπα κάτι εγώ για τη διαιτησία; Είμαστε μέρος μιας θεατρικής παράστασης. Έχουν έρθει εδώ κάποιοι ηθοποιοί και εμείς σαν μαριονέτες ακολουθούμε. Ωραία δεν είναι; Ωραία περνάμε. Και σήμερα και χθες και πριν δύο εβδομάδες».