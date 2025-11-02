Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα highlights της «ερυθρόλευκης» επικράτησης
Ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε σε πολύ σπουδαία μέρα τον Ντόντα Χολ, ο οποίος με τα καρφώματά του έκανε τη διαφορά, αλλά χρειάστηκε και μερικά σουτ από την περίμετρο για να κάμψει την αντίσταση του Ηρακλή στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι Πειραιώτες είχαν μόνο άστοχες προσπάθειες στο ημίχρονο από το τρίποντο, αλλά Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ και Φουρνιέ βρήκαν τα μακρινά σουτ από την περίμετρο στο 3ο δεκάλεπτο.
Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 103-87 του Ηρακλή, σε ένα ακόμα μεσημέρι που αρκετές οικογένειες και μικρά παιδιά βρέθηκαν στο ΣΕΦ.
Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα highlights
