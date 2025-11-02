Άλεκ Πίτερς και Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι οι δύο παίκτες που έχουν μείνει εκτός 12άδας για τον Ολυμπιακό, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL (13:00, Live στο Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει να κάνει rotation, μετά την επιβάρυνση της διπλής αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς, ο κόουτς του Ολυμπιακού επέλεξε να αφήσει εκτός της εξάδας των ξένων τον Άλεκ Πίτερς, ενώ δε θα αγωνιστεί ούτε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Θυμίζουμε πως για τον Ολυμπιακό έχει μείνει εκτός ο Κώστας Αντετοκούνμπο για διάστημα λίγων ημερών, μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο μάτι, στην προπόνηση.

Έτσι, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με τους Λαρεντζάκη, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές, Νιλικίνα, Λι, Φουρνιέ, Γουόρντ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Γουόκαπ.