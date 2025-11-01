Ο ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια με ανάρτηση του στο instagram.

Με τον Κέι Τζέι Τζάκσον απόλυτο πρωταγωνιστή, ο ανώτερος ΠΑΟΚ πέρασε από το Nick Galis Hall, επικρατώντας του Άρη (73-78) στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Oι φίλαθλοι του Άρη δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ντέρμπι και για άλλη μια φορά έπεσαν τα λευκά χαρτάκια στο Nick Galis Hall. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο που είδε από κοντά το παιχνίδι, βοήθησε να καθαριστεί το παρκέ από τα χαρτάκια που έπεσαν.

Μετά το τέλος του ματς ο Σιάο με story του στο instagram, έστειλε μήνυμα για την επόμενη μέρα. «Θα είμαστε καλύτεροι», έγραψε.