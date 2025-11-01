Σιάο: «Θα είμαστε καλύτεροι»
Με τον Κέι Τζέι Τζάκσον απόλυτο πρωταγωνιστή, ο ανώτερος ΠΑΟΚ πέρασε από το Nick Galis Hall, επικρατώντας του Άρη (73-78) στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Oι φίλαθλοι του Άρη δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ντέρμπι και για άλλη μια φορά έπεσαν τα λευκά χαρτάκια στο Nick Galis Hall. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο που είδε από κοντά το παιχνίδι, βοήθησε να καθαριστεί το παρκέ από τα χαρτάκια που έπεσαν.
Μετά το τέλος του ματς ο Σιάο με story του στο instagram, έστειλε μήνυμα για την επόμενη μέρα. «Θα είμαστε καλύτεροι», έγραψε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.