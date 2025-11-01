Άρης - ΠΑΟΚ: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall με τα λευκά χαρτάκια (vid)
Φοβερή ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall από τον κόσμο του Άρη. Οι φίλαθλοι της ομάδας πέταξαν τα λευκά χαρτάκια την ώρα που πήγε να γίνει το τζάμπολ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Κάτι που συνηθίζουν να κάνουν οι φίλαθλοι του Άρη στα εντός έδρας ματς. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο που βλέπει από κοντά το παιχνίδι, βοήθησε να καθαριστεί το παρκέ από τα χαρτάκια που έπεσαν.
Δείτε τα video του Gazzetta
🟡😅 Ο Σιάο έβαλε το δικό του «χεράκι», ώστε να καθαριστεί το «Nick Galis Hall» από τα χαρτάκια που έπεσαν στο παρκέ!#arisbc pic.twitter.com/tIlE51THqD— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 1, 2025
