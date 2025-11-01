Oι φίλαθλοι του Άρη δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και για άλλη μια φορά έπεσαν τα λευκά χαρτάκια στο Nick Galis Hall.

Φοβερή ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall από τον κόσμο του Άρη. Οι φίλαθλοι της ομάδας πέταξαν τα λευκά χαρτάκια την ώρα που πήγε να γίνει το τζάμπολ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κάτι που συνηθίζουν να κάνουν οι φίλαθλοι του Άρη στα εντός έδρας ματς. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο που βλέπει από κοντά το παιχνίδι, βοήθησε να καθαριστεί το παρκέ από τα χαρτάκια που έπεσαν.

