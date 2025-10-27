Ο Ηρακλής βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή με κάποια ονόματα να έχουν πέσει ήδη στο τραπέζει. Αυτά είναι τα δεδομένα.

Μόλις μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, τρεις προπονητές έχουν χάσει ήδη τις θέσεις τους στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ομάδων και των στόχων τους. Εξάλλου είναι σύνηθες φαινόμενο, η ευθύνη να πέφτει πρώτα πάνω στον προπονητή.

Ανάμεσα σε αυτές (μαζί με Άρη και Πανιώνιο), η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Σιγάλα, δύο ημέρες μετά τη βαριά ήττα στο Ιβανώφειο από την ΑΕΚ. Ο «Γηραιός» έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με ρεκόρ 1-3, καθώς μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας, γνώρισε τρεις διαδοχικές ήττες από ΠΑΟΚ (εκτός), Μύκονο (εντός) και ΑΕΚ (εντός).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπαίνει, λοιπόν, σε τροχιά ανασχηματισμού μετά την απομάκρυνση του κόουτς Σιγάλα, που από τον περασμένο Μάρτιο βρισκόταν στην άκρη του πάγκου της ομάδας κα τη βοήθησε να ανέβει κατηγορία. Ο Ηρακλής κοιτάζει τις επιλογές του χωρίς βιασύνη, καθώς χρέη υπηρεσιακού προπονητή, αρχής γενομένης από το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρίγα Ζέλι για την European North Basketball League (29/10, 19:30), έχει αναλάβει ο Σωτήρης Καραποστόλου και στην Θεσσαλονίκη ψάχνουν τον ιδανικό αντικαταστάτη.

Τα δεδομένα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν πέσει πολλά ονόματα στο τραπέζι χωρίς ακόμα να έχει βρεθεί η ιδανική λύση με κάποιους από αυτούς να έχουν το προβάδισμα. Αρχικά, ο General Manager των κυανόλευκων, Γιώργος Πανταζόπουλος, που έχει αναλάβει την κατάσταση, στρέφεται στην περίπτωση ξένου προπονητή, του οποίου το όνομα δεν είναι ακόμα γνωστό στην αγορά.

Ο Άρης Λυκογιάννης,. που το όνομά του ακούστηκε, έχει φύγει από το προσκήνιο και δεν συγκεντρώνει πιθανότητες για τη θέση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Κούρο Σεγκούρα «πακέτο» με τον Μάριο Μπατή που βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Ο Ισπανός προπονητής έχει ξαναβρεθεί στη χώρα μας για λογαριασμό του Ιωνικού Νίκαιας, της ΑΕΚ, αλλά και του Κολοσσού Ρόδου τη σεζόν 2023-24 και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η σκέψη για αυτό το δίδυμο στην άκρη του πάγκου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Μπατής είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αμαρουσίου μετά την απομάκρυνση του Φώτη Τακιανού, μέχρι και το σημείο που αποφασίστηκε να αναλάβει την ομάδα για τη νέα σεζόν ο Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Ακόμα τα πράγματα είναι ρευστά, ωστόσο, αυτά τα ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι με τη λύση ενός ξένου προπονητή, που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, να είναι στον ορίζοντα. Το μόνο σίγουρο είναι πως στη συμπρωτεύουσα δεν θα βιαστούν προκειμένου να καταλήξουν στην καταλληλότερη επιλογή δεδομένων των συνθηκών.